特斯拉3天跌10% 諸多利空正打擊整體汽車行業

無論是電動汽車或尋求轉型的傳統汽車製造商，主要公司的股價周三 (5 日) 均受重創，包括政府的稅收抵弓日竹土山政策、聯準會及公司本身的發言，都帶來利空。

特斯拉 (TSLA-US) 周三下跌 3.7% 至 185.52 美元。 在周日發布第一季交付報告後，這支股票 3 天總計已經下跌 10.6%。

其他電動汽車生產商的股價也走低， Rivian Automotive (RIVN-US)、Fisker (FSR-US) 和 Lucid Group (LCID-US) 分別下跌 4.9%、7.6% 和 2.5%。福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 的股票也未能倖免，分別下跌了 2.3% 和 1.8%。

除了克里夫蘭聯準銀總裁 Loretta Mester 周二的鷹派發言，使市場走向不利之外，多位汽車公司高管在本周美國銀行汽車會議上的發言，也讓投資者大失所望。

通用汽車 CFO Paul Jacobson 表示，儘管未來成本將進一步降低，但依舊對電動汽車的銷售速度持謹慎態度。

通用汽車預計，在 2022 年至 2024 年年中期，在北美累計銷售 40 萬輛電動汽車。預計到 2023 年底銷量約為 21 萬輛，明年上半年將賣出 19 萬輛。這一進展遠低於投資者預期。

Rivian 的 CFO Claire McDonough 在會議上稱，該公司計畫在 2023 年生產 5 萬輛汽車，並表示 Rivian 有望在 2024 年第四季實現正毛利率，這一時間點晚於市場預計的明年第三季。

上周五，美國財政部和國稅局公布了新的電動汽車稅收抵免細則，各家車企發現，除非找到變通方法，否則從 4 月 18 日新制度生效起，電動汽車享受的稅收抵免將大幅減少。

擁有美國本土電池製造商的特斯拉和通用汽車將繼續享受原本的稅收抵免政策，但投資者對此似乎並不關心，仍選擇在稅收抵免減少之際，賣出電動車股票。