數據顯示美國就業趨緩 美債殖利率下跌

上周公布的就業數據暗示就業成長放緩，美國政府債券價格周一 (10 日) 走高。

美東時間早上 5:58，指標 10 年期國債殖利率下滑 2 個基點至 3.363%。30 年期國債殖利率下跌 2.2 個基點至 3.581%。2 年期國債殖利率下跌 4.1 個基點至 3.931%。價格與殖利率成反比。

美國勞工部上周公布 3 月非農就業數據顯示，美國經濟在此期間增加了 23.6 萬個就業崗位。這個數字符合預期，但低於 2 月的 32.6 萬名新員工。

Comerica Bank 首席經濟學家亞當斯 (Bill Adams) 寫道，「3 月就業成長是自 2020 年 12 月以來最小的單月增幅，但仍是不錯的增幅。招聘正在放緩，利空集中在科技業、房地產、金融和零售業。」「3 月就業報告是個好消息，但要有所保留。其他勞動市場指標在過去幾個月已經惡化。這份就業報告的修正更有可能是負面的而不是正面的。」

投資人關注的另一個焦點是通膨前景，消費者物價指數 (CPI) 數據將於周三 (12 日) 公佈。 同一天，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將發布其最新貨幣政策會議的紀錄。

在瑞士投資銀行巨頭瑞士信貸 (Credit Suisse) 幾近倒閉以及幾家美國中型銀行倒閉之後，市場參與者正在評估信貸條件收緊的前景和美國經濟可能陷入衰退的可能性。