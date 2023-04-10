全球科技業今年迄今裁員近16.9萬人 已超去年全年總和

科技業裁員潮持續蔓延，據數據追踪機構 Layoffs.fyi 的數據顯示，自 1 月以來，今年已有近 16.9 萬人遭到解僱，超過 2022 年全年被解僱的人數。此外，數據也顯示裁員潮正向科技業以外延伸。

數據中顯示，今年迄今的裁員人數已經達到 16 萬 8582 人，較去年同期大增了 17 倍，超過去年全年被解僱人數總和的 16 萬 4411 人。

近幾個月來，全球最大型公司紛紛裁員，以在高利率和經濟前景不確定的環境中降低成本。上個月，Facebook 母公司 Meta(META-US) 表示將裁員 10,000 多人。谷歌的母公司 Alphabet(GOOGL-US) 以及亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 等也都進行了大規模裁員。

Layoffs.fyi 的數據表明，科技業裁員的力度比以前更大。過去 4 個月，約有 566 家公司裁員，而 2022 年全年裁員人數為 1,054 人。意味著 2023 年平均每家公司裁員 300 人，而去年平均裁員 155 人。

Grid 財經記者 Matthew Zeitlin 在報導中指出，一系列因素造成近期科技業公司大幅裁員，包含利率上升、股價下跌、投資人壓力和廣告收入下降等等。

目前，蘋果 (AAPL-US) 是唯一沒有進行大規模裁員的科技大廠。不過，有知情人士透露，蘋果公司正在擴大撙節，延後發放一些部門的獎金，並限制更多人力聘僱，和其他矽谷同業一樣，在經濟不確定時期精簡營運。

根據就業公司 Challenger, Gray & Christmas Inc 的報告，整體來看，美國企業 1 月和 2 月的裁員人數觸及 2009 年以來的最高水準，其中科技業占全部被裁員人數 18 萬多人的三分之一以上。