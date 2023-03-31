投資人等待最新PCE通膨數據 美債殖利率走升

投資人等待最新的通膨數據和 Fed 官員的評論，可能提供有關未來貨幣政策的暗示，美國國債殖利率周五 (31 日) 攀升。

美東時間上午 6:38，10 年期美國國債殖利率上漲 1.3 個基點至 3.564% 。2 年期美國國債殖利率上漲 6.7 個基點至 4.166%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人關注 2 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，該指數衡量消費者在一系列商品和服務上的支出。這是 Fed 儲青睞的通膨指標之一。

接受《道瓊》調查的經濟學家預計，不包括食品和能源支出的核心 PCE 數據將月增 0.4%，年增 4.7%。

該數據可能會提供有關經濟是否正在降溫以及通膨壓力是否正在緩解的線索，或許會影響 Fed 的貨幣政策。在上次會議之後，Fed 表示可能會出現政策轉變，因為升息可能會暫停，但這將取決於數據。

波士頓 Fed 行長柯林斯周四 (30 日) 在全國商業經濟協會活動上發表講話說，通膨仍然過高，需要做更多工作才能將其降低。她說，這可能包括目前進一步收緊政策，但升息可能很快就會暫停。

投資人將關注周五發表講話的 Fed 官員最新評論。周五也同步發布個人收入和支出數據。