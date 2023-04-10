美企財報季獲利預測不妙 科技股恐面臨巨大賣壓

MLIV Pulse 最新調查顯示，多數受訪投資人認為，今年美國科技股 20% 的漲幅與基本面脫鉤，同時也預期第一季財報季將令人沮喪，科技股恐將在短期內面臨巨大賣壓。

在 MLIV Pulse 調查的 367 名受訪者中，65% 為專業機構投資人，35% 是散戶。報告顯示，近 60% 的人認為，科技股反彈與公司獲利預期無關。另外，41% 的人表示，美大型銀行的獲利可能會受到近期銀行業動蕩所衝擊。

貝萊德全球首席投資策略師 Wei Li 表示：「科技股的表現有點過頭了，我們不建議盲目追逐。隨著經濟衰退趨勢變得明顯，Fed 有望開始降息的預期推動了走勢，但不是因為公司基本面的邏輯。」

對於那些一直關注經濟數據和 Fed 談話以獲取市場線索的投資人來說，財報季是下一個重要催化劑。

MLIV Pulse 調查顯示， 60% 的受訪者認為，標準普爾 500 指數成分股公司的財報表現將拖累該指數走低，另有分析師預估，成分股公司第一季財報收益將下滑 8%。

Li 說道：「更廣泛來說，通膨和成本上升仍會影響企業利潤率，並將會在本季顯現。」

分析師估計，在截至 3 月的第一季，美國科技業公司的收益將大跌 15%，原因是受到高成本和需求放緩所打擊。多數市場人士預期第一季財報公布後將阻礙科技股的漲勢，只有少部分人預計科季股會進一步上漲。