台廠學名藥展技術實力 國際市場買單台灣隊

台灣面臨三十年來最大藥荒，衛福部長薛瑞元就鼓勵以學名藥替代，但或許民眾對政府要求學名藥廠需符合國際規範以及對生技製藥領域的關鍵發展過於陌生，以至於對所有台灣學名藥廠都有刻板迷思，甚至沒發現有些台廠已具有轉進國際的實力。

學名藥是當原廠藥的專利保護期已過、屆滿，任何人皆可製造銷售的藥品。根據法規，學名藥的治療療效要與原廠藥一致，且因成本較低、藥價便宜，也成為國際用藥趨勢。

各國政府為積極控制藥費支出，因此大量採用學名藥，其中美國因使用學名藥與生物相似藥，2019-2020 年節省 235 億美元的醫療支出、日本政府更喊出學名藥使用量占比要達 80%，中國也提出一致性評價政策，提升採購。

至於國內方面，根據 2021 年 IQVIA 與 DCB 產資組 ITIS 研究團隊，對台灣學名藥廠處方藥銷售額的統計資料，前三家分別是以新台幣 40.6 億元領先的台灣東洋 (4105-TW)、新台幣 34.1 億元居次的中國化學以及新台幣 28.6 億元的永信。顯示儘管在原廠的先天優勢下，學名藥台灣隊還是能靠自家專業技術站穩市場。



其中，台灣東洋在台灣深耕超過 60 年，長期專注在癌症與抗生素領域，早已是國內各大醫院重要的合作夥伴，近年更因為代理澳洲進口的細胞流感疫苗聲名大噪，其實台灣東洋最被生技醫藥領域熟知的是它微脂體、微球的困難學名藥研發與放大量產的關鍵技術。



台灣東洋在 1998 年取得抗癌藥「Lipo-Dox」藥證後，成為國內第一家、全球第三家擁有微脂體製造技術的生技藥廠，因為獨到的微脂體技術，2014 年拿下國際大藥廠嬌生 (Johnson & Johnson) 抗癌藥 Doxil 的國際代工合作長約，2022 年底台灣東洋又再度寫下新的里程碑，自製研發的微脂體兩性黴素學名藥 (Lipo-AB) 通過美國 FDA 查廠並取得藥證，成為全球第二家推出 Lipo-AB 的學名藥廠，上市首年就要搶下雙位數市占率，足以證明台灣學名藥廠與國際藥廠的水準是不分軒輊。



台灣東洋總經理侯靜蘭更在東洋臉書上表示，Lipo-AB 出貨至美國不僅添營運新動能，也象徵國際競爭力大幅提升。除了用硬實力接軌國際，台灣東洋也透過 ESG 軟實力擦亮品牌。近年「耕著東洋挺健康」社會公益計畫，即透過契作無毒稻米來響應友善環境與照顧弱勢的理念。東洋臉書就指出，他們的員工志工邀請「樂山教養院」及「真善美社會福利基金會」的憨兒，一同到田間體驗農趣，把變良田變戶外教室，臉書也提到，總經理侯靜蘭鼓勵員工投身公益，因為公益能激發熱情與動力也能引導團隊為醫病找尋更多解決方案。



除了台灣東洋外，保瑞也擴大學名藥領域，去年併入的安成藥，其自主開發的胃食道逆流學名藥在美國上市後，推升營收、獲利大幅成長；國內老牌學名藥廠生達，在缺藥期間透過調整產線製程，迎來轉單，同時進軍中國、日本、美國市場。

台灣的學名藥廠在技術實力、品質水準已獲國際肯定，同時也積極投入 ESG 接軌全球趨勢，使台灣學名藥廠開始蛻變，再加上政府的生技醫藥產業發展條例為產業助攻，對於有關鍵技術的台廠來說，不僅有爭取國際利基市場的潛在機會，同時也讓台灣生技產業躍身成為新一座護國群山。