東洋四價佐劑流感疫苗 取得國內許可證

東洋 (4105-TW) 今 (7) 日宣布，旗下代理 65 歲以上成人專用的四價佐劑流感疫苗，獲得衛福部食藥署核發藥品許可證，也是繼細胞流感疫苗後，再擴充佐劑流感疫苗產品。

東洋發展國內流感疫苗市場逐漸成熟，2020 年導入由新一代製程技術生產的細胞流感疫苗，並供應公費疫苗 55 萬劑、2021 年提升至 89 萬劑、2022 年更突破百萬劑、達 113 萬劑及亮眼的自費市場表現，顯示民眾對新科技製程的細胞流感疫苗信賴度越來越高。

總經理侯靜蘭表示，由於年齡會影響免疫功能的表現，加上高齡化已是全球趨勢，因此美國、加拿大、歐盟等 12 國普遍使用佐劑流感疫苗，且佐劑流感疫苗也獲得許多先進國家官方列入 65 歲以上成人應優先接種專用疫苗的推薦名單，希望藉進步的科技技術幫助民眾預防疾病。

侯靜蘭指出，台灣東洋從關注全年齡層民眾的健康出發，繼代理 6 個月以上嬰兒到成人可適用的細胞流感疫苗，再引進已在先進各國上市的佐劑流感疫苗，期待為國人提供完整的流感疫苗防護選擇。

台灣東洋投入疫苗領域以來，細胞流感疫苗連年獲疾管署肯定列為公費疫苗，市場反應也積極正面，台灣東洋更進一步布局產品線延伸策略，引進需求差異化的佐劑流感疫苗，希望藉提供多元的流感疫苗產品與第一線的醫師攜手合作，一起成為民眾健康的守護者。

除了開展疫苗產品外，東洋研發生產具高技術障礙的微脂體、微球困難學名藥也是公司主要的優勢特點，旗下治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥 Amphotericin B(Lipo-AB)，順利於上月陸續出貨到美國，後續也會布局歐洲、亞洲市場，推升整體營運成長。

此外，台灣東洋近年更與歐、美、日等先進跨國藥廠合作，共同為全球醫病尋找多元解決方案，也逐步透過專業結盟共同爭取國際市場。