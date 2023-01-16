東洋去年純益年增逾3成 每股賺4.4元攀4年新高

東洋 (4105-TW) 今 (16) 日公告自結數，受惠各業務持續成長及里程碑金挹注，去年全年稅後純益突破 10 億元、達 10.94 億元，年增 32.13%，每股純益 4.4 元，創 4 年來新高。

東洋去年 12 月營收 4.31 億元，月減 28.72%、年減 8.86%；營益率 13.95%，月減 11.47 個百分點、年減 7.19 個百分點；稅後純益 3248 萬元，月減 74.73%、年減 70.7%，每股純益 0.13 元。

去年第四季營運方面，營收來到 15.33 億元，季增 15.61%、年增 4.43%；營益率 20.61%，季減 7.22 個百分點、年減 5.05 個百分點；稅後純益 2.44 億元，季減 27.8%、年減 29.1%，每股純益 0.98 元。

東洋去年全年營收 50.62 億元，年增 11.6%；營益率 24.28%，年減 0.84 個百分點；稅後純益 10.94 億元，年增 32.13%，每股純益 4.4 元。

展望後市，東洋微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 去年 11 月取得美國藥證後，近日正式出貨到美國，由於已取得一定訂單，估藥品上市後首年在美國市占率即可達到 10%，同時有望推升整體海外營收比重，從目前的 6% 成長至 7-8%。

法人看好，東洋海內外布局邁大步，今年全年營收有望年增 5-10%，獲利則因去年認列里程碑金 8000 多萬元，今年則拚小幅成長。