富鼎董事大換血 國巨、鴻海人馬全面進駐

MOSFET 業者富鼎 (8261-TW) 公告最新董事候選名單，鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW) 人馬全面進駐，包括國巨董事長陳泰銘等，外界看好，鴻海、國巨已在車用市場佔有地位，富鼎在新任董事進駐後，將在技術資源、銷售通路取得龐大支持。

富鼎今年股東會將全面改選董事，預計改選七席，包括四席董事、三席獨董，四席董事候選人有三席全為新面孔，包括陳泰銘、同欣電 (6271-TW) 與國創半導體總經理張嘉帥及鴻華先進董事黃英士，富鼎科技顧問法人代表鄧富吉則為續任。

獨董名單同樣大有來頭，包括生技股王保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙、撼訊 (6150-TW) 總經理陳劍威以及前聯電部經理葉乃仁。

富鼎在車用產品上，積極開發碳化矽 (SiC) 產品，目前已完成開發 600V 蕭特基二極體 (SBD) 以及 1000/1200V MOSFET，並通過客戶的產品可靠性驗證，隨著中國與全球政府力推減碳政策，車用功率元件需求也進入高速成長期，富鼎可望從中受惠。

展望後市，富鼎 3 月營收達 2.62 億元，回升至半年來新高，法人預期，隨著終端庫存陸續去化，PC 市況已緩步回溫，加上新品導入客戶端，富鼎下半年出貨動能可望優於上半年。