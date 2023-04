傳奇投資人米勒加入主動型ETF行列 新推兩支ETF

比爾 · 米勒 (Bill Miller) 正冒險進入快速增長的 ETF 市場,尋求複製他在世紀之交管理 Legg Mason 共同基金時擊敗標普 500 指數的成功經驗。

華爾街傳奇交易商公司 Miller Value Partners 最近向美國證券交易委員會提交申請,推出新的 ETF,包括 Miller Value Partners Appreciation ETF 和 Miller Value Partners Leverage ETF。

Miller Value Partners Appreciation ETF 將投資於發行人「認為在多年時間範圍內表現優於標普 500 指數機率高於平均水準的證券。」 根據該基金的招股說明書,該 ETF 的投資組合將包括「不考慮市值」的 20 至 40 檔股票。Miller Value Partners Leverage ETF 則預計使用槓桿交易。

Miller 曾連續 15 年擊敗大盤

在 1991 年至 2005 年的 15 年裡,Miller 的選股受到密切關注,在掌舵 Legg Mason 共同基金期間,他連續 15 年跑贏標普 500 指數,創下歷史記錄,在美國所有基金中排名第一。

Miller 自稱是價值投資者,卻不囿於教條式的價值投資觀念。他説價值投資並非根據本益比等選擇低估值。這些原則過於簡單,一旦奏效就很快被市場模仿從而失效。

Miller 推出這些產品之際,積極管理的主動型基金已成為 ETF 發行人的新寵。

主動型基金正大受歡迎

根據總部位於倫敦的 ETFGI 數據,主動型基金收取的管理費遠高於追蹤指數的被動型基金,上月募集資金 143 億美元,今年迄今總計 249 億美元。 這超過了去年 223 億美元的年初至今數字。

根據 Brown Brothers Harriman 最近的一項調查,在接受調查的 325 名顧問、基金經理和機構投資者中,有 82% 表示他們將增加或維持其活躍的 ETF 投資。 調查發現,2022 年,92% 的投資者購買了主動型 ETF,幾乎所有這些都來自指數基金或主動型共同基金。

美國投資公司協會 ICI 的數據顯示,截至 2023 年 2 月底,美國 ETF 規模 6.73 兆美元。矽谷銀行破產,瑞信危機下,儘管股票市場動盪,但是 2023 年前兩個月,ETF 淨發行達 479 億美元。相較之下,去年全年的淨發行為 1019 億美元。

主動型基金經理跑贏大盤指數的記錄好壞參半。 數據顯示,去年 51% 的大型國內股票主動管理人表現不及標普 500 指數,好於前一年的 85% 表現不佳。