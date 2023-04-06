三檔ETF獲外資追捧 OPEC+擴大減產 買超期街口布蘭特正2居冠

連假期間美股普遍走低，台股今 (6) 日震盪走弱，電子權值股湧現賣壓，三大法人合計賣超 56.6 億元，其中外資大買期街口布蘭特正 2 4.98 萬張，同時反手賣超華邦電 2.26 萬張，元太 1.18 萬張。

三大法人今合計賣超 56.6 億元，其中外資反手賣超 63.2 億元，終止連 3 買，投信同步賣超 3.6 億元，自營商持續站在買方，買超 10.2 億元，為連 3 買。期貨方面，外資加碼多單 3838 口，淨多單增加至 10212 口，投信加碼空單 525 口，淨空單增加至 6043 口，自營商減碼 602 口，淨多單減至 7803 口。

觀察外資動向，OPEC+ 宣布擴大減產吸引外資大買超期街口布蘭特正 2 4.98 萬張，買超金額 7.44 億元，同時買超富邦越南 1.01 萬張、元大美債 20 年 9571 張，個股方面聚焦金融族群，買超玉山金 (2884-TW) 9194 張、新光金 (2888-TW) 8111 張、開發金 (2883-TW) 6497 張、國泰金 (2882-TW) 5525 張。

外資反手賣超華邦電 (2344-TW) 2.26 萬張，元太 (8069-TW) 1.18 萬張、鴻海 (2317-TW) 1.14 萬張，力積電 (6770-TW) 8865 張、陽明 (2609-TW) 8189 張、大成鋼 (2027-TW) 7615 張，另外，外資賣超元大滬深 300 正 2 2.32 萬張賣超張數居冠，賣超國泰智能電動車 9921 張、元大台灣 50 反 1 9724 張、富邦恆生國際正 2 7342 張。

投信與外資對作買超華邦電 2695 張，買超元大高股息 1130 張，南亞科 (2408-TW) 1142 張，元大台灣 50 1000 張，其次依序為緯創 (3231-TW)、裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW)、英業達 (2356-TW)、華城 (1519-TW)、美時 (1795-TW)，同步賣超華新 (1605-TW) 5828 張、長榮航 (2618-TW) 1568 張、國泰金 (2882-TW) 976 張。