上海簽了！馬斯克儲能超級工廠確定落腳 第3季動工

就在「鋼鐵俠」馬斯克傳出訪中消息隔日，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 就宣布，將在中國再興建一座「超級工廠」，用於生產大型商用儲能電池，預定今年第 3 季度動工。

據《21 世紀經濟報導》報導，特斯拉在周日（9 日）表示，將在上海新建一座「超級工廠」，專門生產旗下儲能產品 Megapack 電池。微信公眾號「上海發布」同日宣布，該儲能「超級工廠」落腳臨港新片區。 據《彭博》報導，消息人士透露，馬斯克在上周六訪問中國，並可能在上海臨港特斯拉「超級工廠」停留。

特斯拉初期規劃臨港儲能「超級工廠」年產商用儲能設備可達 1 萬台，儲能規模接近 40 GWh，產品銷售範圍覆蓋全球。特斯拉計劃今年第 3 季度動工，明年第 2 季投產。

這也是特斯拉在上海臨港蓋的第二座「超級工廠」，也是旗下全球第二座專門生產 Magepack 的「超級工廠」，而第一座儲能「超級工廠」位於美國加州。

據央視報導，上海市政府副秘書長莊木弟說：「五年前，特斯拉上海『超級工廠』項目創造了全球矚目的『上海服務、臨港速度』，助力上海成為新能源車產業發展的新高地；今天，我們又將見證特斯拉儲能『超級工廠』項目的落地簽約，這必將成為推動上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型的重要力量」。

空中巴士將在天津設第二條生產線，而特斯拉也要在上海建儲能「超級工廠」，這些消息可望鼓舞中國工業士氣。從中國間諜氣球在美國上空被擊落，到北京與俄羅斯總統普丁的夥伴關係，中美關係日益惡化，已促使蘋果 (AAPL-US) 等業者重新考慮在中國的產線。

事實上，特斯拉擴大儲能業務布局有跡可循。特斯拉的儲能業務火爆，該公司曾對外釋出 Megapack 產能不足的信號。

「市場對儲能產品需求仍然超過我們的供應能力，為了滿足不斷增長的需求，位於美國加州的 40GWh Megapack 專用工廠正在提高產量。該工廠將有助於進一步加快儲能部署增長。」特斯拉在 2022 年年報中說。

不過，在年報視訊會議上，當投資人問及「全球對儲能的需求幾乎是無限，特斯拉應該在哪裡建造下一批 Megapack 工廠？每洲需要多少座工廠?」的問題時，馬斯克並未給出明確時間點，僅稱：「我們將在未來提供相關訊息，這是我們正在審慎考慮的事項，你會在今年稍晚或明年看到相關公告」。如今，特斯拉終於宣布將在上海蓋新廠。