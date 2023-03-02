外資連三賣 高股息ETF、金融股遭狙擊

台股今 (2) 日在晶圓雙雄跌幅收斂，航運、觀光等中小型股撐盤下，終場以平盤作收，收在 15598 點、小漲 0.23 點，雖未能站上 15600 點，但月線失而復得，觀察三大法人合計賣超 25.4 億元，其中，外資連三賣，今日再賣超 37.9 億元，大砍高股息 ETF、金融類股。

期貨方面，外資期現貨操作不同調，今日加碼 1254 口多單，多單未平倉口數增至 16086 口，投信加碼 90 口空單，空單未平倉口數來到 8729 口，自營商則減碼 458 口多單，多單未平倉口數達 8299 口。

外資連三日調節台股，今日大賣國泰永續高股息 ETF 38843 張最多，華新、聯電也遭狙擊，分別賣超 15724 張、15115 張，此外金融股同樣被提款，臺企銀、兆豐金、開發金、第一金、玉山金均入列前十大賣超中，其他還包含群創、宏達電等。

買超方面，外資加碼華邦電 46081 張居冠，泛航運族群成焦點，貨櫃三雄中的陽明、長榮分居二、三名，獲回補 14405、10719 張，萬海也有 5329 張，其他還包含仲琦、鴻海、四維航、慧洋 - KY、欣興、友訊等。

投信則持續買超台股，今日再加碼 30.16 億元，寫下連九買，大買開發金 4900 張，仁寶、元大金也有 3927 張、2882 張，華邦電、英業達、台泥也都有 2000 張以上，其他則依序為第一金、中鋼、兆豐金、遠東新等。

投信今日則與外資同步提款華新 10635 張最多，友達也遭賣 2116 張，漢翔、元太也都達逾千張，分別遭調節 1650 張、1092 張，其他則依序為金像電、榮剛、榮成、中信金、致茂、中鴻等。