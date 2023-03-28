美日敲定電動車電池礦物協議 爭取擴大抵稅範圍

美國和日本周二 (28 日) 宣布一項有關電動車電池礦產的貿易協議，這將有助於強化兩國的電池供應鏈，並且讓使用日本礦產生產的電動車更有機會符合每輛 7500 美元的抵稅優惠條件。

拜登政府高級官員表示，這項協議將禁止兩國對生產電動車電池的礦物實施雙邊出口限制，包含鋰、鎳、鈷、石墨和錳等，並共同打擊中國在內等國家的非市場政策，同時也對關鍵礦產的海外投資展開審查，減少美國和日本對中國進口原料的依賴。

根據上述協議，美日兩國同意每兩年對礦產協議進行一次審查，以決定是否終止或修改協議。

這項以電池礦產為重點的貿易協議，是拜登政府將盟國納入 7500 美元電動車抵稅優惠範圍的其中一種方式。儘管日本沒有和美國簽訂任何自由貿易協議，但上述協議有望賦予日本關鍵礦物同於自由貿易協議的地位。

根據美國去年通過的《通膨削減法案》，電動車想要取得每輛 7500 美元的全額抵稅優惠，必須符合在北美組裝車輛或電池，或是 40% 電池原料在美國或與美國簽訂自貿協定的國家提取或加工。

美國貿易代表戴琪透過聲明表示：「日本是我們最重要的貿易夥伴之一，這項協議將深化現有雙邊關係。這是一個令人愉快的時刻，因為美國將繼續和盟國及貿易夥伴合作，加強關鍵礦產供應鏈，包含透過《通膨削減法案》。」

儘管如此，當被問及美日貿易協議是否將自日本採購的電池、零件和電動車納入抵稅補貼範圍內時，拜登政府官員們表示，決定權仍在財政部。

外界預估，美國財政部將在本周末前確定電動車稅務補貼的採購要求。