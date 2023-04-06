投行：iPhone依舊是蘋果未來兩年盈利復甦關鍵

投行 Piper Sandler 分析師週三 (5 日) 預測，受 iPhone 銷量強勁帶動，蘋果在 2024 財年營運狀況將會更好。

蘋果將於 5 月 4 日宣布其 2023 年第二財季業績之前，Piper Sandler 發布對蘋果該季和全年的預測。Piper Sandler 預測，到 2023 年第二季，蘋果營收將達到 988.36 億美元，比 2022 年同期增加 15.58 億美元，高於華爾街的共識。

在 2023 財年，分析師估計蘋果的收入將從 3943.3 億美元攀升至 4004.3 億美元。 Piper Sandler 認為這是一個相對較小的增長，但預計 2024 年將增至 4259.4 億美元。

投行：iPhone 依舊蘋果未來兩年盈利復甦關鍵 (圖：翻攝 appleinsider)

這些預測很大程度上依賴於近期消費調查的研究結果。分析師表示：「 在 Piper Sandler 的 2023 年青少年調查中，蘋果 (AAPL-US) 智慧型手機擁有量仍接近歷史高點。此外，由於 88% 的青少年購買意願，iPhone 可能會再次創下歷史新高。」

分析師指出：「我們注意到超過有 25% 的青少年受訪者，計劃在今年春夏升級到 iPhone 14，購買意願略高於去年秋季的 24%。」「蘋果的其他硬體指標也顯示出強勁的業績，超過 35% 的青少年已經擁有 Apple Watch，73% 的青少年擁有 AirPods，這都是新高記錄。」

總體來看，Piper Sandler 認為，最新調查結果表明，蘋果作為青少年設備品牌的主導地位仍然完好無損。