電動車新創Lucid裁員18% 投資人仍不滿意 股價挫逾7%

電動車初創公司陷入兩難境地，砸太多錢，股價就下跌，但縮減花費，股價也下跌。

總部位於加州的電動車新創公司 Lucid Group (LCID-US) 周二 (28 日) 表示，為了節省成本，將裁員 1300 人或約 18% 人力，範圍涉及幾乎組織中的所有級別。

Lucid 去年底結束時約擁有 7200 名雇員，此回裁員相關費用將在 2400 萬至 3000 萬之間，預計第二季底前大致完成重組計畫。

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 稱該行動與 2 月下旬公佈財報時所宣布的成本紀律相符，且公司仍持續審查非現下的關鍵支出，以採取管理成本的措施。

即使節省現今應該是好事，Lucid 當日股價仍重挫 7.25%，收每股 7.55 美元。

在該公司證實裁員前，新聞媒體已報導該消息，且在公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 8-K 文件後，股價下跌約 20 美分。

Lucid 2022 年營業費用 30 億美元，銷售量約 4400 輛，華爾街預期該公司 2023 年營業費用 35 億美元，銷售量約 12000 輛。截至 2022 年底，該公司帳面現金約為 44 億美元。

華爾街也在等待 Lucid 電動車同業 Rivian Automotive (RIVN-US) 宣布更多削減開支的計畫。Rivian 上個月已表示將裁員 6% 以削減成本。

Rivian 2022 年營業費用約 85 億美元，銷售量約 2 萬輛，華爾街預期該公司 2023 年營業費用 100 億美元，銷售量約 5 萬輛。截至 2022 年底，Rivian 帳面現金約為 44 億美元。

Rivian 周二股價收低 2.63% 至每股 12.96 美元。過去 12 個月，Rivian 的股價下跌了約 72%、 Lucid 的股價下跌了 70%，凸顯市場對於不產生自由現金流的新創企業並不友善。