福特估今年電動車業務稅前虧損30億美元 但看好長期前景

福特汽車周四（23 日）表示，預估其電動車業務部門今年將虧損 30 億美元，但到 2026 年底仍有希望實現 8% 的稅前利潤率。另外該公司也表示，去年電動車業務虧損 21 億美元，但該虧損被其內燃機和車隊業務的 100 億美元營運利益所抵銷。

福特這一預期虧損是在美國時間周四上午替投資人與分析師舉行的簡報活動之前披露，該簡報會議將公布福特自家新的財報格式細節。

據了解，在今年 5 月 2 日公布的第一季業績開始，福特汽車將按業務部門公布 Model e（電動車）、Blue（內燃機汽車）和 Pro（商用車和服務）的業績。

福特預估，從 2021 年到 2023 年，Model e 的 3 年累積虧損將達到 60 億美元，其中包括去年虧損 21 億美元，但預料該部門將在 2026 年底前實現稅前盈利。

福特財務長羅禮祥（John Lawler）表示，公司將不再暗地去公布財務業績，而是按部門公布，因為這就是目前的經營方式。他說，福特將提供全球五大市場的季、年銷量及市場占比，但不再按地區進行報告。

去年福特在中國出現 6 億美元的稅前虧損，而在歐洲則損益兩平，不過在南美實現 4 億美元的適度利潤，其中大部分稅前利潤（92 億美元）是來自北美。

福特預估，其 Pro 商用車隊業務今年的稅前利潤將成長近一倍，達到 60 億美元，而傳統的 Blue 業務將小幅成長至 70 億美元。

值得注意的是，羅禮祥重申公司到 2026 年底調整後席稅前利潤達到 10% 的目標，而電動車業務稅前利潤將達 8%。他說，到 2023 年底，福特將擁有 60 萬輛電動車的全球產能，到 2026 年底將擁有 200 萬輛電動車的全球產能，公司將充分利用這一產能。

福特汽車將於 5 月 2 日公布今年第一季業績，並將在 5 月 22 日的年度資本市場日（Capital Markets Day）上進一步深入介紹其策略和重組努力的進展。

截稿前，福特 (F-US) 盤前股價上漲 1.48%，每股暫報 11.65 美元。