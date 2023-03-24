雷諾、日產擬攜手 於歐洲11國合作電動車充電業務

法國車廠雷諾 (Renault) 充電部門執行長 Nicolas Schottey 周四 (23 日) 表示，公司正與日產汽車 (NSANY-US) 洽談，針對電動車充電方面，在歐洲 11 個國家中共同合作。

目前雙方在法國的談判已有進展，日產車主可以安裝由雷諾 Mobilize 供應的居家充電盒。

Nicolas Schottey 表示，目前雷諾與日產討論的範圍涵蓋歐洲 11 個國家，但這最終端視日產的決定。

日產歐洲公司拒絕在尚未有定論前，就雙方洽談一事回應置評請求。