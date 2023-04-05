〈美股早盤〉小非農數據疲弱加劇經濟衰退擔憂 主要指數開低

美股主要指數周三（5 日）開低，此前有小非農之稱的 ADP 就業報告低於預期，加劇市場對聯準會（Fed）快速升息可能使美國經濟陷入困境的擔憂。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 60 點或 近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 1.3%。

美股開盤前公布的「小非農」新增就業人數為 14.5 萬人，低於市場預期的 20 萬人，修正後前值為 26.1 萬人。雖然 ADP 就業報告相較非農就業數據影響層面較小，但該報告也顯示美國緊張的就業市場出現鬆動跡象，並加劇投資人對聯準會（Fed）在收緊貨幣政策方面走太過頭的擔憂。

美股盤前主要指數期貨走低，道瓊指數期貨跌 0.11%、標普 500 指數期貨跌 0.21%，那斯達克 100 指數期貨跌 0.13%。

就業市場降溫提升市場對 Fed 轉鴿的預期，美國 10 年期公債殖利率跌至 3.311%，而兩年期美國公債殖利率跌近 15 個基點失守 4%，美元指數跌破 102 大關至逾兩個月最低，現報 101.25。現貨黃金升破每盎司 2,000 美元，與期金均漲至 13 個月新高。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）日前表示，銀行危機已得到控制，支持聯準會 5 月會議將再次升息，進一步進入限制性區域。

根據芝商所 FedWatch Tool 顯示，市場預估 Fed 在下月升息 1 碼的機率為 43.8%，維持利率不變的機率為 56.2%。

個股方面，美國 AI 概念股盤前續跌，C3.ai(AI-US) 跌近 4%，昨日該公司股價一度跌 25%，創上市以來最大單日跌幅。BigBear.ai(BBAI-US) 盤前跌逾 4%、SoundHound.ai(SOUNW-US) 也跌逾 4%。

截至台北時間周三（5 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.63%，至每股 164.58 美元

蘋果將很快在印度開設首家官方零售店。該公司周三發布一張該門市的概覽圖，但並未給出確切開業日期。該門市將位於印度金融中心孟買的高檔商區 Bandra Kurla Complex。另外，蘋果還將在印度新德里開設一家官方零售店。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 1.32%，至每股 106.10 美元

Alphabet 旗下 Google 日前披露期訓練人工智慧模型使用的超級電腦最新細節。該公司表示，這些系統的速度和能耗效率均高於輝達 (NVDA-US) 基於 A100 晶片的同類系統。Google 擁有自主訂製的 TPU 晶片，其 90% 以上的人工智慧訓練任務都透過這些晶片完成。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 0.62%，至每股 103.31 美元

亞馬遜在其遊戲部門裁掉大約 100 名員工，這是其大規模裁員的一部分，影響 Prime Gaming、Game Growth 和該公司聖地牙哥工作室的員工。據悉，亞馬遜一直在艱難的利用其在遊戲方面的資源，包括透過其在 Twitch 串流媒體服務上的娛樂節目 Crown 頻道。亞馬遜只發布一款內部開發遊戲，線上角色扮演遊戲《美洲新世界》，該遊戲在 2021 年 9 月推出後，玩家數量急遽下滑。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 ADP 非農就業新增 14.5 萬人，預期 20 萬人，前值 26.1 萬人

美國 2 月貿易收支報 - 705 億美元，預期 - 690 億美元，前值 - 687 億美元

美國 3 月 ISM 非製造業指數預期 53.3，前值 50.6

華爾街分析：

Emso 資產管理公司首席策略師 Ivailo Vesselinov 在 ADP 數據發布前表示，對抗通膨的戰鬥看起來還遠未勝利。儘管有最新跡象顯示經濟活動走軟，但如果今年晚些時候通貨緊縮受挫，主要央行將難以驗證目前市場對降息的定價。

摩根大通執行長戴蒙表示，目前的銀行業危機還沒解除，即使它過去，但在未來幾年仍會產生影響。戴蒙在住股東的年度信函中表示，矽谷銀行和瑞士信貸最近的倒閉以及銀行系統相關的壓力凸顯出，僅僅滿足監管要求是不夠的。