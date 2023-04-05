美股看不出經濟衰退跡象 但華爾街舉棋不定

2023 年至今，面對銀行倒閉、宏觀不確定性和超高利率，美股已證明極具韌性。標普 500 指數、道瓊工業平均指數和納斯達克綜合指數自年初以來均處於正值區域。

但在此之前的 2022 年卻很艱難，當時道瓊指數、標普 500 指數和以科技股為主的納斯達克指數分別暴跌 9%、19.4% 和 33%，創 2008 年以來最差年度表現。

但投資人可能不想太過熱情。最近圍繞區域性銀行的危機以及最新的經濟數據，引發華爾街某些人士對未來經濟衰退的新擔憂。這可能會成為股市的最新殺手鐧。

摩根大通分析師柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 在稍早給客戶的報告中寫道：「Fed 今年無意降息，但風險資產表現出前所未有的反彈，歐洲股市接近歷史高位，美股收復近期失地。=]

他表示，「預計未來幾個月風險情緒將出現逆轉，市場將重新測試去年的低點。」這位分析師並預測股市將在「暴風雨前的平靜」時期繼續運行。

摩根大通 (JPM-US) CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 在周二 (4 日) 致股東的年度信中表示，「當前的危機尚未結束」。他指的是矽谷銀行的驚人倒閉給整個金融體繫帶來的衝擊波。

戴蒙警告：「它會在未來幾年繼續產生影響。」雖然他不認為這是 2008 年金融危機的重演，當時全球金融機構持有的抵押貸款都出現問題。他說，「當前的銀行業危機涉及的金融參與者少得多，需要解決的問題也少得多。」

不過，他警告，最近的銀行倒閉「已經大大改變了市場的預期」，因為「市場出現衰退的可能性增加了」。

明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里上周在 CBS 的「面對全國」節目中回應了類似的觀點，聲稱最近的銀行業壓力「現在肯定讓我們更接近」經濟衰退。

他說，「我們不清楚的是，這些銀行業壓力中有多少會導致全面的信貸緊縮。然後，信貸緊縮會導致經濟放緩。」他並指出現在判斷會產生什麼影響還為時過早。這場危機可能會對未來的利率決定或更廣泛的經濟產生影響。

供應管理協會 (ISM) 周一 (3 日) 發布的製造業數據也加劇了擔憂。ISM 最新的製造業採購經理人指數 (PMI) 讀數為 46.3，為 2020 年 5 月以來的最低值，也是 2009 年以來所有 10 個分項指數首次都低於 50，代表收縮。

CFRA Research 首席投資策略師史托佛 (Sam Stovall) 表示，「我們越來越接近衰退。」他以企業獲利為例，2022 年第 4 季企業獲利下降約 4%，預計 2023 年第 1 季將下降 6.5%。

部分分析師之前曾為經濟衰退將在今年稍晚時出現。Vanguard 資深經濟學家帕特森 (Andrew Patterson) 上月表示，他的基本預測「仍然是衰退」，並解釋說：「我們曾認為它可能會在 2023 年下半年發生。」

雖然很難預測經濟衰退的嚴重程度，但他說「任何經濟衰退都將是痛苦的」，「所以這是投資人應該做好準備的事情。」

Principal Asset Management 首席全球策略師沙赫 (Seema Shah) 也同意這個時程。他上月指出：「有些地區不會受到那麼大的影響，但從總體來看，我們的確認為經濟衰退是不幸的，將在 2023 年下半年打擊美國經濟。」