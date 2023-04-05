美股看不出經濟衰退跡象 但華爾街舉棋不定

美股看不出經濟衰退跡象。（圖：REUTERS/TPG）
美股看不出經濟衰退跡象。（圖：REUTERS/TPG）

2023 年至今，面對銀行倒閉、宏觀不確定性和超高利率，美股已證明極具韌性。標普 500 指數道瓊工業平均指數和納斯達克綜合指數自年初以來均處於正值區域。

但在此之前的 2022 年卻很艱難，當時道瓊指數標普 500 指數和以科技股為主的納斯達克指數分別暴跌 9%、19.4% 和 33%，創 2008 年以來最差年度表現。

但投資人可能不想太過熱情。最近圍繞區域性銀行的危機以及最新的經濟數據，引發華爾街某些人士對未來經濟衰退的新擔憂。這可能會成為股市的最新殺手鐧。

摩根大通分析師柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 在稍早給客戶的報告中寫道：「Fed 今年無意降息，但風險資產表現出前所未有的反彈，歐洲股市接近歷史高位，美股收復近期失地。=] 

他表示，「預計未來幾個月風險情緒將出現逆轉，市場將重新測試去年的低點。」這位分析師並預測股市將在「暴風雨前的平靜」時期繼續運行。

摩根大通 (JPM-US) CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 在周二 (4 日) 致股東的年度信中表示，「當前的危機尚未結束」。他指的是矽谷銀行的驚人倒閉給整個金融體繫帶來的衝擊波。

戴蒙警告：「它會在未來幾年繼續產生影響。」雖然他不認為這是 2008 年金融危機的重演，當時全球金融機構持有的抵押貸款都出現問題。他說，「當前的銀行業危機涉及的金融參與者少得多，需要解決的問題也少得多。」

不過，他警告，最近的銀行倒閉「已經大大改變了市場的預期」，因為「市場出現衰退的可能性增加了」。

明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里上周在 CBS 的「面對全國」節目中回應了類似的觀點，聲稱最近的銀行業壓力「現在肯定讓我們更接近」經濟衰退。

他說，「我們不清楚的是，這些銀行業壓力中有多少會導致全面的信貸緊縮。然後，信貸緊縮會導致經濟放緩。」他並指出現在判斷會產生什麼影響還為時過早。這場危機可能會對未來的利率決定或更廣泛的經濟產生影響。

供應管理協會 (ISM) 周一 (3 日) 發布的製造業數據也加劇了擔憂。ISM 最新的製造業採購經理人指數 (PMI) 讀數為 46.3，為 2020 年 5 月以來的最低值，也是 2009 年以來所有 10 個分項指數首次都低於 50，代表收縮。

CFRA Research 首席投資策略師史托佛 (Sam Stovall) 表示，「我們越來越接近衰退。」他以企業獲利為例，2022 年第 4 季企業獲利下降約 4%，預計 2023 年第 1 季將下降 6.5%。

部分分析師之前曾為經濟衰退將在今年稍晚時出現。Vanguard 資深經濟學家帕特森 (Andrew Patterson) 上月表示，他的基本預測「仍然是衰退」，並解釋說：「我們曾認為它可能會在 2023 年下半年發生。」

雖然很難預測經濟衰退的嚴重程度，但他說「任何經濟衰退都將是痛苦的」，「所以這是投資人應該做好準備的事情。」

Principal Asset Management 首席全球策略師沙赫 (Seema Shah) 也同意這個時程。他上月指出：「有些地區不會受到那麼大的影響，但從總體來看，我們的確認為經濟衰退是不幸的，將在 2023 年下半年打擊美國經濟。」

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