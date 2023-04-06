需求放緩 美國3月ISM非製造業指數降至51.2低於預期

美國 ISM 周三（5 日）公布數據顯示，3 月非製造業指數從 2 月的 55.1 降至 51.2，遠低市場預期的 54.5，為 3 個月新低，其中新訂單擴張速度大幅疲軟、新出口訂單創紀錄暴跌，不過原物料價格指數大幅回落，為 3 年來新低，顯示通膨持續降溫，提振聯準會（Fed）對抗通膨的舉措。

3 月 ISM 非製造業指數降至 3 個月新低。(圖：ZeroHedge)

3 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：

商業活動生產指數報 55.4，前值 56.3

新訂單指數報 52.2，前值 62.6

僱傭指數報 51.3，前值 54.0

供應商交貨指數報 45.8，前值 47.6

存貨指數報 52.8，前值 50.6

原物料價格指數報 59.5，前值 65.6

未完成訂單指數報 48.5，前值 52.8

新出口訂單指數報 43.7，前值 61.7

原物料進口指數報 43.6，前值 52.6

庫存景氣指數報 57.9，前值 55.3

(圖：ISM)

觀察指數細項，商業活動指數報 55.4，較 2 月的 56.3 下滑 0.9 個點；新訂單指數較 2 月的 62.6 暴跌 10.4 個點，寫 3 個月新低。雖然數據顯示仍在擴張，但下降幅度表明預訂成長速度大幅放緩。

新出口訂單指數暴跌 18 個點，創有紀錄以來最大跌幅，從 2 月的 61.7 跌至 43.7，表明海外需求驟降。原物料價格指數從 2 月的 65.6 大幅回落 6.1 個點至 59.5，創 2020 年 7 月以來新低。該數據表明，成本增加速度顯著放緩、通膨壓力放緩。服務業通膨一直是 Fed 官員的主要擔憂，他們擔心就業市場吃緊可能會讓通膨在更長時間內保持高點。

3 月的雇傭指數也較 2 月有所回落，從 54 跌至 51.3，這表明員工人數進一步增加，但 3 月招聘步伐有所放緩。3 月庫存景氣指數從 2 月的 55.3 成長至 57.9，為兩年以來最快速度成長，與此同時未完成訂單指數以 2020 年 5 月以來最快速度減少，兩項數據都加劇對需求放緩擔憂。供應商交貨指數從 47.6 進一步下滑至 45.8，為 2009 年以來新低。

3 月 ISM 非製造業指數顯示的疲軟跡象，與本周稍早公布的製造業數據態勢吻合。隨著信貸條件收緊和利率居高不下，服務業數據可能會加劇人們對經濟前景的擔憂。事實上製造業更為糟糕，美國 3 月 ISM 製造業指數連續 5 個月萎縮，創新冠疫情以來新低，其他細項指數表現也不佳。

3 月 ISM 非製造業指數與同日稍早公布的 Markit 服務業採購經理人（PMI）指數不吻合，後者顯示的情況更樂觀。美國 3 月 Markit 服務業 PMI 終值報 52.6，初值 53.8，但較 2 月的 50.6 有顯著提升，創下 2022 年 6 月以來新高；3 月 Markit 綜合 PMI 終值報 52.3，初值為 53.3。

標普全球市場情報公司資深經濟學家 Siân Jones 表示，3 月整體服務業的商業活動以更快的速度擴張，因為新訂單成長的回歸為美國經濟提供一劑強心針，美國私人企業產值創下去年 6 月以來最快成長。

另外，服務業更高需求和增加的產能壓力刺激新一輪的就業機會，就業成長小幅加快至 6 個月新高。然而通膨和利率上升對客戶支出的影響仍然明顯。自 2 月以來，由於成本壓力上升，商品生產商和服務供應商的樂觀情緒有所下降。

儘管如此，由於更寬鬆的需求條件、銷售價格通膨再次加速。需要注意的是，銷售價格的上漲與投入品價格的趨勢形成鮮明對比，投入價格的成長速度是自 2020 年 10 月以來第二慢。