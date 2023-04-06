需求放緩 美國3月ISM非製造業指數降至51.2低於預期

美國 ISM 周三（5 日）公布數據顯示，3 月非製造業指數從 2 月的 55.1 降至 51.2，遠低市場預期的 54.5，為 3 個月新低，其中新訂單擴張速度大幅疲軟、新出口訂單創紀錄暴跌，不過原物料價格指數大幅回落，為 3 年來新低，顯示通膨持續降溫，提振聯準會（Fed）對抗通膨的舉措。
3 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：
- 商業活動生產指數報 55.4，前值 56.3
- 新訂單指數報 52.2，前值 62.6
- 僱傭指數報 51.3，前值 54.0
- 供應商交貨指數報 45.8，前值 47.6
- 存貨指數報 52.8，前值 50.6
- 原物料價格指數報 59.5，前值 65.6
- 未完成訂單指數報 48.5，前值 52.8
- 新出口訂單指數報 43.7，前值 61.7
- 原物料進口指數報 43.6，前值 52.6
- 庫存景氣指數報 57.9，前值 55.3
觀察指數細項，商業活動指數報 55.4，較 2 月的 56.3 下滑 0.9 個點；新訂單指數較 2 月的 62.6 暴跌 10.4 個點，寫 3 個月新低。雖然數據顯示仍在擴張，但下降幅度表明預訂成長速度大幅放緩。
新出口訂單指數暴跌 18 個點，創有紀錄以來最大跌幅，從 2 月的 61.7 跌至 43.7，表明海外需求驟降。原物料價格指數從 2 月的 65.6 大幅回落 6.1 個點至 59.5，創 2020 年 7 月以來新低。該數據表明，成本增加速度顯著放緩、通膨壓力放緩。服務業通膨一直是 Fed 官員的主要擔憂，他們擔心就業市場吃緊可能會讓通膨在更長時間內保持高點。
3 月的雇傭指數也較 2 月有所回落，從 54 跌至 51.3，這表明員工人數進一步增加，但 3 月招聘步伐有所放緩。3 月庫存景氣指數從 2 月的 55.3 成長至 57.9，為兩年以來最快速度成長，與此同時未完成訂單指數以 2020 年 5 月以來最快速度減少，兩項數據都加劇對需求放緩擔憂。供應商交貨指數從 47.6 進一步下滑至 45.8，為 2009 年以來新低。
3 月 ISM 非製造業指數顯示的疲軟跡象，與本周稍早公布的製造業數據態勢吻合。隨著信貸條件收緊和利率居高不下，服務業數據可能會加劇人們對經濟前景的擔憂。事實上製造業更為糟糕，美國 3 月 ISM 製造業指數連續 5 個月萎縮，創新冠疫情以來新低，其他細項指數表現也不佳。
3 月 ISM 非製造業指數與同日稍早公布的 Markit 服務業採購經理人（PMI）指數不吻合，後者顯示的情況更樂觀。美國 3 月 Markit 服務業 PMI 終值報 52.6，初值 53.8，但較 2 月的 50.6 有顯著提升，創下 2022 年 6 月以來新高；3 月 Markit 綜合 PMI 終值報 52.3，初值為 53.3。
標普全球市場情報公司資深經濟學家 Siân Jones 表示，3 月整體服務業的商業活動以更快的速度擴張，因為新訂單成長的回歸為美國經濟提供一劑強心針，美國私人企業產值創下去年 6 月以來最快成長。
另外，服務業更高需求和增加的產能壓力刺激新一輪的就業機會，就業成長小幅加快至 6 個月新高。然而通膨和利率上升對客戶支出的影響仍然明顯。自 2 月以來，由於成本壓力上升，商品生產商和服務供應商的樂觀情緒有所下降。
儘管如此，由於更寬鬆的需求條件、銷售價格通膨再次加速。需要注意的是，銷售價格的上漲與投入品價格的趨勢形成鮮明對比，投入價格的成長速度是自 2020 年 10 月以來第二慢。