薪資喬不攏 亞馬遜英國員工將在4月罷工6天

英國 GMB 工會周五（31 日）聲明表示，由於薪資爭議，英國中部一間倉庫的亞馬遜 (AMZN-US) 員工將在 4 月舉行 6 天的罷工。

GMB 表示，考文垂（Coventry）倉庫的 560 多名員工將於 4 月 16 日至 18 日和 4 月 21 日至 23 日舉行罷工。今年 1 月亞馬遜英國業務員宮舉行第一次罷工，隨後在 2、3 月又舉行 7 天的罷工。

英國 GMB 工會高層 Amanda Gearing 在一份聲明中表示：「考文垂再罷工 6 天是我們成員的明確聲明，他們的價值更高，不會接受亞馬遜的加薪。」該公會周五表示，還將開始在英格蘭中部的 5 個物流中心為罷工行動舉行員工投票。

亞馬遜在英國擁有約 7.5 萬名員工，該公司表示該區員工的薪水在過去 7 個月內調升 10%%。根據亞馬遜的聲明，該公司表示會再審查薪酬，以確保提供有競爭力的薪資，近期也宣布對英國團隊的再次加薪。

亞馬遜上周將英國業務員工的最低起薪提高 50 便士，至每小時 11 英鎊（13.50 美元）至 12 英鎊之間，此舉激怒要求大幅提高薪資的 GMB 工會，並且表示該公司提調薪是「一種汙辱」。

GMB 公會表示，亞馬遜英國業務工人要求每小時 15 英鎊的薪水，以應對生活成本為基，該場危機在過去幾個月內引發英國各企業領域的罷工。

另一方面，亞馬遜表示，此次薪資成長幅度取決於工作地點，而且會從 4 會開始實施。該公司在聲明中表示：「在過去 7 個月內，我們的最低薪資成長 10%，而自 2018 年以來調升 37% 以上。」亞馬遜去年將英國業務員工的時薪上調 50 便士，至每小時 10.50 英鎊至 11.45 英鎊之間。