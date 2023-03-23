通膨高燒不退 英國央行如期升息1碼

英國央行（BOE）周四（23 日）宣布升息 1 碼（25 個基點），符合市場預期。在人們對銀行體系感到擔憂的背景下，BOE 正在努力應對持續升溫的通膨，日前數據顯示，英國 2 月通膨年增率意外躍升至 10.4%。

BOE 貨幣政策委員會（MPC）以 7 比 2 的票數決定升息 1 碼，將政策利率提高到 4.25%，為 2008 年以來最高。另外，其中有兩名決策官員支持不升息，希望政策利率維持在 4%。

MPC 在政策委員會摘要中強調，全球經濟成長預期將強於其 2 月貨幣政策報告中的預估，而核心消費者物價通膨（不包括波動較大的食品與能源價格）仍處在高峰。與此同時，銀行業經歷數周動盪，人們對銀行體系健康狀況擔憂仍未平息，但 BOE 評估認為，英國銀行體系「仍具有韌性」。

儘管對於央行來說，維持金融穩定的決心與對抗通膨的努力難以憑行，但數據顯示，英國 2 月消費者物價指數（CPI）年增率意外飆升至 10.4%，促使 BOE 總裁貝利進一步收緊貨幣政策。

此外，BOE 還表示，通膨持續的跡象將需要進一步升息。BOE 上次更新其經濟預測是在 2 月 2 日，預估到今年年底，英國通膨率將下降到 4% 左右，但這仍遠高於其 2% 的目標，同時預測 2 月失業率持平、就業成長。

儘管 BOE 表示，近期的經濟前景將優於預期，但經濟學家普遍認為，英國的經濟前景比其他國家弱。BOE 預估今年全年與 2024 年第一季的產值都會下滑，這引發市場猜測，即 BOE 可能是第一批結束激進緊縮貨幣政策周期的主要央行之一。

BOE 央行預估第二季國內生產毛額（GDP）將小幅上升，比上個月預估的下降 0.4% 大幅上升。英國財政大臣韓特上周宣布的預算刺激計畫將在未來幾年使英國 GDP 成長 0.3%。