波音宣布將提升737MAX產量 新機望明年開始交貨

美國大型飛機製造商波音 (BA-US) 週四 (30 日) 宣布表示，將提升旗下客機 737 MAX 的產量，並且新款客機 737 MAX 7 有望明年開始交貨。波音股價週四應聲收漲 1.5%。

波音商用客機部門執行長迪爾 (Stan Deal) 表示，該公司計畫將 737 MAX 產量由目前的每月 31 架提升。至 2026 年底，737 MAX 產量有望提升至每月 50 架。

此外，波音也在最新款的 737 MAX 7 機型上也取得了進展。迪爾表示，該款機型目前處在美國聯邦航空總署 (FAA) 最終審查的階段，並且「只剩下幾個小問題」。該公司預估 MAX 7 機型有望在今年底前完成 FAA 的認證，並有望從明年開始交貨。

波音 737 Max 飛機一度是全球最暢銷的機型，但因印尼獅航與衣索比亞航空兩起空難事故，共導致 346 人遇難後，於 2019 年 3 月遭到全球停飛。此後，飛機重新改裝，並針對飛行員再次培訓，自 2020 年末開始於全球市場陸續復飛。

報導指出，波音正致力於於提高最暢銷的 MAX 系列客機及 787 夢幻客機的產量，同時也在繼續努力應對供應鏈難題。

波音最近在 2 月暫停交付 787 噴氣式飛機，並非因為零件短缺，而是一些文書工作耽擱。波音當時表示，供應商對 787 前向壓力艙壁相關的分析錯誤，導致暫停交付。目前 787 客機尚未更新確切的交付時間，這將取決於聯邦航空管理局 (FAA)。

波音在過去 4 個月內收到近 200 架夢幻客機的訂單，客戶包括沙烏地阿拉伯的航空公司、聯合航空 (UAL-US) 和印度航空 (Air India)。

分析師表示，波音現在必須降低供應鏈限制的風險，因為其尋求把 787 的產量從目前的低水位提高到 2026 年底每月 10 架的目標。