美3月消費者信心指數意外升至104.2 優於預期

美國經濟評議會（Conference Board）周二（28 日）公布數據顯示，美國 3 月消費者信心指數升至 104.2，優於經濟學家預期中值得 101，也高於 2 月前值 103.4。該數據透露美國民眾對商業環境和勞動市場前景更加樂觀。

報告還顯示，反映消費者 6 個月前景的預期指數從 2 月的 69.7 攀升至 73，不過現況指數則從上月的 152.8 降至 151.1。

經濟評議會經濟部門資深主管 Ataman Ozyildirim 表示：「受到預期指數上升推動，3 月消費者信心有所改善，但仍低於 2022 年的平均水準。另外，消費者信心指數成長反映出 55 歲以下消費者和年收入 5 萬美元以上家庭的前景有所改善。」

該份數據報告收集截至 3 月 20 日（矽谷銀行破產後一周多）的回饋，表明最近的金融動盪對消費者信心幾乎沒有直接影響。儘管對高通膨和經濟衰退的擔憂仍然是許多美國人的首要問題，但強勁的就業市場和低失業率繼續提振人們信心。

報告也指出，最近幾個月越來越多公司──尤其是科技業公司──宣布大規模裁員，另外如果銀行業危機導致信貸狀況大幅收緊，市場情緒可能會進一步惡化。

認為就業「充分」的受訪者比例降至 49.1%，為 5 個月來首降，但仍未在歷史高處，表明很難找到工作的人數與上個月大致相同。此外，經濟學家密切留意的衡量勞動力市場緊張程度的指標，自去年 11 月以來首次下滑。

值得注意的是，3 月的一個特別計畫是關於消費者未來 6 個月的支出計畫。受訪者回答，計畫減少在遊樂園和餐廳等高度可自由支配項目上的支出，而增加在醫療保健與汽車維修等方面的支出。

對於金額較龐大的消費計畫則好壞參半。多數消費者計畫購買汽車和電視，但購買主要家電的整體預期在本月下滑。另外預估購買新房子或常住住宅的受訪者比例小幅上升，但仍處在低迷狀態。

未來 12 個月通膨率中值有所上升。美國本周五（31 日）即將公布的 2 月個人消費支出（PCE）物價指數料將顯示，Fed 偏好的通膨指標核心 PCE 將穩步上升，不過會較增速會較 1 月有所放緩。同時密西根大學編制的 3 月消費者信心指數終值

也將於同日公布。

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，3 月消費者信心指數意外上升，表明工作和營收對普通人日常生活的重要性更勝銀行業的動盪。Winger 預估，隨著美國經濟在今年晚些時候步入衰退，情況將出現實質性惡化。

