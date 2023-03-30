〈美股早盤〉銀行業擔憂消退 通膨數據成焦點 主要指數開高

投資人對銀行業危機擔憂緩解，注意力重回關鍵的消費者支出數據，以尋找美國聯準會（Fed）政策路徑的蛛絲馬跡，美股主要指數周四（30 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或 近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲逾 1.7%。

美股開盤前主要期貨指數走高，原因是投資人押注利率即將觸頂，銀行業動盪將進一步緩解。標普 500 指數期貨和以科技股為主的那斯達克 100 指數期貨至少上漲 0.6%；美國公債殖利率走勢持穩，交投清淡，10 年期公債殖利率出現一個多月來最小波動，而美元走軟。

近幾天來，隨著銀行股拋售最嚴重時期消退，美股一直在小幅走高，儘管沒有關於利率的新消息。經濟數據方面，美國上周初領失業金人數升至 19.8 萬人，高於市場預期的 19.6 萬人，較前值 19.1 萬人增加 7 千人，為 3 周以來首次上升，凸顯強勁的就業市場已出現鬆動。

此外，美國公布去年第四季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為 2.6%，低於市場預期與先前修正值得的 2.7%。值得注意的是，美國去年第四季個人消費支出（PCE）物價指數季增年率報 4.4%，高於市場預期與前值的 4.3%。

接下來市場將把經濟數據焦點放在明（31 日）公布的美國 3 月 PCE 報告，尤其是聯準會（Fed）偏好的核心 PCE 增速，以掌握央行未來政策利率動態。投資人預估，到今年年底，美國利率將維持在 4.3% 左右，比目前水準低約 70 個基點。

其他消息方面，德國 3 月通膨明顯放緩，主要是受惠天然氣價格暴跌。能源方面，國際油價在 3 個交易日以來首次下跌後反彈，原因是美元走軟、土耳其的石油運數持續受到干擾；金價小幅走高、比特幣上漲，交易價格逾 2.8 萬美元。

截至台北時間周四（30 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.38%，至每股 161.38 美元

蘋果將在台灣時間 6 月 6 日凌晨舉辦 WWDC 大會，外媒認為蘋果將在首日的會上公布混合實境（MR）頭戴式裝置，名稱可能是「Reality One」或「Reality Pro」。此外，蘋果還將展示 xrOS 作業系統以及開發人員為該設備編寫應用程式的方式。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.7%，至每股 195.23 美元

特斯拉表示，自今年 1 月以來其 Model 3 電動車的 7,500 美元稅收抵免可能在 3 月 31 日前被削減，這取決於美國財政部本周就電池組件來源發布的指導意見。美國財政部將在周五發布關於電動車電池採購的指導意見，這將影響一些電動車所能享受的稅收優惠。該抵免適用於在更新指導發布前交付的汽車。

Roku(ROKU-US) 早盤上漲 1.55%，至每股 64.90 美元

美國串流媒體設備製造商 Roku 表示，將在其第二輪裁員裁撤 6% 或 200 名員工。消息一出後，其股價盤前漲逾 3%。為了降低開支，該公司還決定退出並轉租目前未使用的辦公設施。截至去年 12 月 31 日，Roku 擁有約 3,600 名正職員工，預估與人事重組相關費用將在 3,000 萬至 3,500 萬美元之間，大部分重組費用將在 2023 會計年度第一季提列，而裁員將在第二季末前完成。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19.8 萬人，預期 19.6 萬人，前值 19.1 萬人

美國上周續領失業金人數報 168.9 萬人，預期 169.7 萬人，前值 168.5 萬人

美國第四季 GDP 季增年率終值報 2.6%，預期 2.7%，前值 3.2%

美國第四季 PCE 物價指數季增年率終值報 4.4%，預期 4.3%，前值 4.7%

美國第四季實質個人消費支出季率報 1%，前值 2.1%

華爾街分析：

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O "Rourke 在報告中寫道：「市場將對其他遭遇脅迫的地區性銀行保持觀望，但除非危機爆發，否則市場活動將恢復正常。這意味著焦點將崇顯轉向通膨指標，尤其是在未來幾天。」

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 表示：「市場情緒仍相對積極，儘管最近金融業引發動盪，但投資人信心仍然很高，因為風險偏好受到央行轉向鴿派前景支撐，這在替本季結束前推高美股指數提供一個很好的理由。」