盤中速報 - 威剛(3260)股價大漲至81.4元，漲幅達7.11%

威剛(3260-TW)31日09:20股價上漲5.4元，報81.4元，漲幅7.11%，成交6,721張。

威剛(3260-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。

近5日股價下跌1.04%，櫃買指數下跌0.18%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,848 張
  • 外資買賣超：-1,593 張
  • 投信買賣超：+4,974 張
  • 自營商買賣超：-533 張
  • 融資增減：-574 張
  • 融券增減：+13 張

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