盤中速報 - 威剛(3260)急拉2.04%報79.9元，成交2,881張

威剛(3260-TW)近5分K漲速2.04%，31日09:10報79.9元，成交2,881張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威剛(3260-TW)近5日股價下跌1.04%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.76%。櫃買指數下跌0.18%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,848 張
- 外資買賣超：-1,593 張
- 投信買賣超：+4,974 張
- 自營商買賣超：-533 張
- 融資增減：-574 張
- 融券增減：+13 張
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投組標的成分
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