台股站回15800點 三大法人買超131.52億元 外資回補逾百億

台股今 (30) 日開高，一度漲逾百點，電子族群吸引資金進駐，記憶體、網通股強勢走揚，但長假將至，多頭追價意願不高，金融、傳產普遍休兵，加權指數終場上漲 79.67 點，收在 15849.43 點，收復 5 日線，成交值不足 1900 億元。三大法人合計買超 131.52 億元，外資持續回補。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 105.65 億元，為連 2 買；投信持續賣超 2.12 億元；自營商與外資同調，買超 27.92 億元。三大法人合計買超 131.52 億元。

美股費半周三大漲逾 3%，台股電子權值股普遍在盤上表現，台積電 (2330-TW) 今天續揚近 1%，終場以 535 元作收；聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 等股價均走揚。欣興 (3037-TW) 爆量大漲近 5%，但 150 元壓力仍大。

傳產族群方面，貨櫃三雄全數收黑，台泥 (1101-TW)、台化 (1326-TW)、華新 (1605-TW)、和泰車 (2207-TW)、豐泰 (9910-TW) 等產業指標股也都震盪走跌，而統一 (1216-TW)、台塑 (1301-TW) 表現有撐，亞德客 - KY(1590-TW) 收漲逾 1%。

金融股今天回檔休息，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、開發金 (2883-TW)、永豐金 (2890-TW) 等均震盪走跌，但玉山金 (2884-TW) 力守盤上，兆豐金 (2886-TW)、台新金 (2887-TW) 等則收平盤。

高價股獲得買盤力挺，其中，譜瑞 - KY(4966-TW) 大漲逾半根停板，以 1075 元作收，旭隼 (6409-TW)、緯穎(6669-TW)、創意(3443-TW) 勁揚約 4%，台股維持十千金，此外，高價股 M31(6643-TW)、AES-KY(6781-TW) 都表現強勢。

美國記憶體大廠美光 (MU-US) 透露記憶體市況已觸底，帶動股價強彈，台股記憶體族群今天同步開趴，南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW) 大漲約半根停板，華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW) 等均在盤上表現，模組廠品安 (8088-TW) 一度亮燈漲停。