〈焦點股〉產業看見曙光 記憶體族群開趴同樂

美股費半周三飆漲逾 3%，主要因美光 (MU-US) 透露記憶體市況已觸底，股價收盤應聲勁揚逾 7%，台股記憶體族群今 (30) 日同步躍居買盤焦點，模組廠品安 (8088-TW) 強勢亮燈漲停，南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW) 盤中也大漲逾半根停板。

品安今天股價直奔漲停，達 33.35 元，創近 2 年來新高，截至午盤前，成交量已爆出 1.6 萬張，逾 5700 張市價、漲停委買高掛。威剛 (3260-TW) 強彈逾 5%，最高來到 78.2 元。

DRAM 三雄人氣強強滾，南亞科大漲逾半根停板，最高來到 65.3 元，為近 10 個月新高，截至午盤前，成交量已超過 2.1 萬張；華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 盤中均上漲超過 2%。

NAND 控制晶片供應商群聯今天獲得買盤追捧，股價強漲逾 6%，最高來到 389.5 元，也是近 10 個月來的高點。記憶體 IC 設計廠晶豪科 (3006-TW)、鈺創 (5351-TW) 同樣表現不俗，盤中上漲超過 3%。

群聯執行長潘健成昨天出席活動時指出，今年 IC 設計還是很辛苦，不過，在原廠賠本賣下，不認為這樣的狀態會持續太久，對於 NAND 產業展望，他認為，由於 NAND 價格便宜，有看到需求倍數增加中，下半年展望不至於不好。

研調機構 TrendForce 日前公布調查指出，雖然部分供應商如美光、SK 海力士已啟動 DRAM 減產，相較第一季均價跌幅近 20%，預估第二季跌幅會收斂至 10-15%，但下半年需求復甦狀況不明確，DRAM 均價下行週期不見終止，在原廠庫存水位仍高下，除非有更大規模減產發生，後續合約價才有可能反轉。