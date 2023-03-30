電子強傳產弱 台股漲79點收15849點 站回5日線

美股費半周三大漲逾 3%，台股今 (30) 日開高，一度漲逾百點，資金湧進電子族群，尤其記憶體股強勢表態，不過，清明長假將至，多頭追價意願不高，金融、傳產普遍休兵，加權指數終場漲勢收斂，上漲 79.67 點或 0.51%，收在 15849.43 點，收復 5 日線，成交值萎縮至 1841.28 億元。

櫃買指數終場上漲 1.85 點或 0.88%，收在 212.15 點，成交值縮至 731.34 億元。上市櫃成交值合計 2572.62 億元。

美國科技股周三強勢反彈，台股電子權值股普遍在盤上表現，台積電 (2330-TW) 今天續揚近 1%，終場以 535 元作收；聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 等股價均走揚。欣興 (3037-TW) 爆量大漲近 5%，但 150 元壓力仍大。

金融股今天回檔休息，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、開發金 (2883-TW)、永豐金 (2890-TW) 等均震盪走跌，但玉山金 (2884-TW) 力守盤上，兆豐金 (2886-TW)、台新金 (2887-TW) 等則收平盤。

傳產族群方面，貨櫃三雄全數收黑，台泥 (1101-TW)、台化(1326-TW)、華新(1605-TW)、和泰車(2207-TW)、豐泰(9910-TW) 等產業指標股也都震盪走跌，而統一 (1216-TW)、台塑(1301-TW) 表現有撐，亞德客 - KY(1590-TW) 收漲逾 1%。

儘管美國記憶體大廠美光 (MU-US) 財報及財測不佳，但公司指出，記憶體市況已觸底，收盤股價應聲勁揚逾 7%，台股記憶體族群今天躍居買盤焦點，模組廠品安 (8088-TW) 一度亮燈漲停，南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)、也大漲約半根停板，華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW) 等均在盤上表現。