獨排眾議 貝萊德：市場錯判Fed今年會降息

貝萊德 (BLK-US) 表示，就算交易員押注 Fed 不會升息，但由於對銀行業危機的擔憂擾亂了市場，Fed 仍將繼續升息。

貝萊德看好通膨掛鉤債券，認為隨著經濟步入衰退，市場預期美國即將降息是錯誤的判斷。貝萊德投資研究所策略師包括 Wei Li 在一份給客戶的報告中寫道，這次不同以往歷史，Fed 及其他央行已經明確表示，銀行業遇到的麻煩不會停止它們對抗通膨。

報告指出，「我們預計今年不會降息，這是央行在經濟衰退來襲時急於拯救經濟的老招。」「我們認為未來抑制通膨將進入一個全新的、更微妙的階段：對抗可能減少但不會降息。」

貝萊德的這種觀點與道明證券和雙線資本 (DoubleLine Capital LP) 的觀點相左。後者表示，隨著經濟衰退風險的增加，Fed 錯誤地認為需要繼續升息。幾家美國地區銀行和瑞士信貸集團本月倒閉，迫使全球重新思考貨幣政策前景，同時引發十多年來美國國債殖利率的最大波動。

由於銀行業蔓延的恐慌情緒有所緩解，對 Fed 政策變化最敏感的美國 2 年期國債殖利率周二 (28 日) 延續前一天從今年最低點反彈的走勢。雖然投資人已重新定價 Fed 5 月升息 25 個基點，但也押注市場尚未完全走出困境，到年底可能會降息大約 65 個基點。

2 年期美債殖利率周二上漲 5 個基點至 4.05%，重新站上 4%。歐元區政府債券也遭到拋售，2 年期德國國債殖利率上漲 12 個基點至 2.64%。

貝萊德策略師表示：「只有在出現更嚴重的信貸緊縮並導致比預期更嚴重的衰退時，Fed 才會實施市場預期的降息。」