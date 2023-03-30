福特聯手淡水河谷印尼、華友钴業 打造價值45億美元鎳加工廠

美國汽車製造商福特周四（30 日）表示，與淡水河谷印尼（PT Vale Indonesia）及中國浙江華友鈷業（Zhejiang Huayou Cobalt）簽署最終投資協議，將建造價值約 45 億美元的鎳加工廠。

這是福特在東南亞國家的首次投資，凸顯汽車製造商對用於生產電動車電池原料日益成長的胃口，這些原物料占電動車售價的 40% 左右。福特此次投資旨在削減成本，縮小與美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 的差距。

另外，歐洲汽車製造商龍頭福斯汽車（Volkswagen）本月表示，未來五年將在電池生產和原物料採購等領域投資 1,800 億歐元（合 1,960 億美元）。

合作計畫擬議興建的高壓酸浸濕法冶煉廠（簡稱 HPAL 廠）將坐落在印尼波馬拉（Pomalaa），淡水河谷印尼在該區經營一座鎳礦場。淡水河谷印尼和華友鈷業去年 11 月開始興建該座 HPAL 廠，預估將於 2026 年開始商業營運。

淡水河谷印尼執行長 Febriany Eddy 表示，這筆交易將該公司帶入上游鎳業務，是獨一無二的。他說，淡水河谷持有該座 HPAL 廠 30% 的股份，其餘股份為福特與華友鈷業所有。

不過，兩家公司並未透露福特將對該廠投資多少。報導指出，該座 HPAL 廠預估每年生產 12 萬噸鎳金屬量的氫氧化鎳鈷産品（MHP），該種物質由鎳礦中提取，用於電動車用電池中。

福特汽車主管 Christopher Smith 在簽約典禮上表：「福特可以確保我們在電動車電池中使用的鎳是在相同 ESG 標準下開採和生產，而這是公司全球業務的一部分。」

印尼政府自 2020 年起禁止出口未加工鎳礦石，以確保現有和潛在投資人的供應，同時還爭取特斯拉和比亞迪等全球電動車製造商在該國投資。

截稿前，福特 (F-US) 盤前股價略漲 0.75%，每股暫報 12.14 美元。