矽谷銀行倒閉案 Fed監察單位也啟動內部調查

針對矽谷銀行 (SVB) 倒閉，聯準會 (Fed) 已經展開有別於金融監理副主席巴爾 (Michael Barr) 主導的內部調查，由 Fed 的監察部門主導。

紐約時報、彭博等媒體報導，Fed 監察長已在 3 月 14 日展開調查，將審議在華盛頓的 Fed 理事會及矽谷銀行所在地舊金山聯邦準備銀行是否盡到監察責任，並將酌情提出建議，整個調查作業預估六個月內完成。監察部門發言人已證實此消息。

Fed 本月稍早宣布，將由巴爾主導針對矽谷銀行的內部調查，結果預定 5 月 1 日前公布，不過國會兩黨議員都呼籲應該也進行外部調查。

參議院銀行委員會共和黨領袖 Tim Scott 周二 (28 日) 在矽谷銀行倒閉聽證會中表示，Fed 理事會的內部調查明險有利益衝突，就像是守在雞舍前的狐狸，別有所圖。

Fed 監察部門有監督央行的責任，人員由 Fed 主席指派，目前監察長 Mark Bialek 是 2011 年由時任主席的柏南克 (Ben Bernanke) 指派的。

美國麻州民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 和佛州共和黨參議員 Rick Scott 已提出跨黨派法案，希望未來 Fed 監察長人選須將總統提名、參議院表決通過，機制類似財政部等政府機關內部的監察單位。

矽谷銀行倒閉引發一連串銀行業信心危機，不過接管矽銀的聯邦存款保險公司 (FDIC) 周一宣布，第一公民銀行 (First Citizens BancShares) 同意收購矽銀所有存款和貸款業務，讓這波危機暫時平息。