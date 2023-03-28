品牌銷售不理想 傳愛迪達與碧昂絲拆夥

華爾街日報（WSJ）周二（28 日）援引知情人士消息報導，美國歌手碧昂絲（Beyoncé）與運動服飾品牌愛迪達（Adidas AG）決定結束雙方時尚服飾合作關係，在碧昂絲的 Ivy Park 服裝系列多年銷售低迷後決定分手。

知情人士表示，雙方的合作將在愛迪達推出今年 Ivy Park 系列商品後結束。此前美國雜誌《好萊塢報導》（Hollywood Reporter）就曾報導雙方將終止合作的消息。

如果此次消息獲得證實，這意味著這愛迪達與名人合作夥伴的第二次高調分手，此前該公司因美國嘻哈歌手「肯爺」（Kanye West）仇恨言論事件，雙方終止合作。

據華爾街日報上月報導，雙方的合約將於今年底結束，而愛迪達高層曾就結束或修改合約進行討論。據了解，愛迪達的 Ivy Park 聯名品牌去年銷售額下滑 50% 以上，遠遜愛迪達內部預期表現，而根據文件顯示 Ivy Park 一直在賠錢，而碧昂絲卻每年能獲得 2,000 萬美元的補償。

Ivy Park 的服飾特色是有各式尺碼和中性風格。然而根據文件顯示，這些產品銷售慘淡，2022 年的銷售額約為 4,000 萬美元，低於愛迪達 2.5 億美元的內部預期，甚至低於 2021 年的 9,300 萬美元的銷售。

