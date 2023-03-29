協助公司轉型 梅西百貨CEO甘內特明年退休

連鎖百貨公司梅西百貨 (M-US) 周三 (29 日) 宣布，CEO 甘內特 (Jeff Gennette) 將在工作 4 年後於明年初退休。

61 歲的甘內特計畫在明年 2 月卸任。遺缺將由梅西旗下高端百貨公司 Bloomingdale’s 的 CEO 史普林 (Tony Spring) 接任。

除了 CEO 變動外，梅西百貨的財務長密契爾 (Adrian Mitchell) 將被賦與更廣泛的職務，並兼任營運長。他將領導商店營運、技術和供應鏈團隊，以及他在金融和房地產方面的現有職責。

當甘內特於 2017 年接任梅西百貨 CEO 時，正面臨著銷售額下降和棘手的問題，即這家傳奇零售商能否在顧客轉向網購並越來越傾向在折扣店、電商公司和時尚前衛品牌購物的潮流中生存下來 .

他帶頭努力重振這家擁有近 165 年歷史的公司。於 2020 年 2 月宣布啟動名為 Polaris 的 3 年重整計畫。該計畫重點在加速數位化成長、關閉業績不佳的分店，並投資於最好的店面以提高獲利。

在過去 3 年裡，甘內特帶領公司度過另一個重大挑戰：新冠疫情迫使梅西百貨暫時關閉了近 800 家分店，並讓大部分員工休無薪假。

但這家零售商從疫情中脫穎而出，人力和店面都變得更少更小，但債務也少了，組織更加現代化、而且都由數據驅動。

自 2017 年 3 月甘內特掌舵以來，該公司股價已下跌約 50%，但已自 2020 年 3 月和 2020 年 4 月的疫情低點大幅反彈。