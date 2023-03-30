蘋果WWDC大會定於6/5舉行 頭戴式裝置有望亮相

蘋果周三（29 日）公布，其年度全球開發者大會（WWDC）將於美國時間 6 月 5 日（台灣時間 6 月 6 日凌晨）開始，活動持續至 6 月 9 日，採線上舉行，首日會在蘋果總部 Apple Park 舉行現場活動。活動首日將由蘋果執行長庫克主持，通常會發布新款 iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV 和 Mac 的軟體，不過有外媒指出，萬眾矚目的混合實境（MR）頭戴式裝置可能亮相。

WWDC 是蘋果一年中最大的會議。該公司邀請軟體開發人員參觀其總部，並舉辦專門的研討會以及使用蘋果的軟體開發新的應用程式的會議。此外，WWDC 還能一窺蘋果未來發展方向，蘋果通常會在會上討論軟體開發的目標並公布 iPhone 的新功能。

通常蘋果不會在 WWDC 上發表新硬體產品，不過根據彭博報導，蘋果可能會在今年的 WWDC 大會上發表萬眾矚目的混合實境（結合虛擬和擴增實境）頭戴式裝置。此外，蘋果可能會選擇在 6 月向友好的開發人員發布新的高性能 Mac 電腦。

彭博報導指出，蘋果計劃在 WWDC 大會上推出混合實境頭戴式裝置，為此次大會上的核心重點，也是該公司自 8 年前推出智慧手錶以來的首款重要新產品。該款頭戴式裝置可能名為「Reality One」或「Reality Pro」。與此同時，蘋果還將展示配套的 xrOS 作業系統，以及開發者為該設備編寫的應用程式方法。

該款頭戴式裝置外部會有幾個攝影鏡頭，並融合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR），讓用戶使用該設備實能沉浸在其中，並透過控制旋轉鈕觀看周圍環境。

不過，彭博報導也提到，該款頭戴式裝置可能需要數年時間才能成為熱門產品，但它將成為蘋果開發者銷售應用程式與內容的另一平台。另外蘋果也在計劃幾項功能，將該頭戴式裝置整合其他包括 Mac 和 iPhone 產品，藉此推動開發人員把現有軟體拓展到新平台，進而給蘋果帶來額外收入的機會。

此外，蘋果還可能利用這次 WWDC 大會為其作業系統的改動奠定基礎，以遵守「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA）和其他旨在限制蘋果權力的新法。據了解，蘋果計劃推出的 iOS 17 支援外部應用商店，並與第三方服務實現更強的互相操作性。

蘋果全球開發者關係副總裁 Susan Prescott 表示：「WWDC23 將是我們迄今為止最大、最令人興奮的一次活動，我們迫不及待想在這個非常特別的活動中與大家見面！」

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 1.62%，每股暫報 160.21 美元。