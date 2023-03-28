〈財報〉比亞迪上季營收年增120% 全年營收幾乎翻倍

中國電動車製造商比亞迪周二（28 日）公布 2022 年第四季與全年財報。由於節節攀升的銷量和翻倍成長的交付速度，比亞迪去年第四季營收增速擴大至 120%，淨利潤年增逾 11 倍，全年營收幾乎翻倍，淨利潤成長逾 4 倍。

與此同時，比亞迪宣布，每 10 股派發現金紅利人民幣 11.42 元（以下單位皆同），合計約 33.25 億元，並決定在境內外債券市場新增發行本金不超過人民幣或等值人民幣 500 億元的境內外債務融資工具。

財報顯示，比亞迪 2022 年營收年增 96.2% 至 4240.61 億元，歸屬上市公司股東的淨利報 166.22 億元，年增 445.86%；歸屬上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為 156.38 億元，年增 1146.42%。

單從第四季來看，比亞迪第四季營收年增 120.4% 至 1,563.73 億元，季增 33.56%，年增速度較前季的 115.6% 進一步擴大；歸屬上市公司股東的淨利潤為 73.11 億元，季增 27.90%，年增 1,114.5%，遠高於上一季的 350%。

按產品來看，比亞迪主要營收來自汽車及相關產品，去年營收為 3,246.91 億元，年增長 151.78%，毛利率為 20.39%，較前一年上升 3.69 個百分點。手機零件、組裝及其他產品實現營收 988.15 億元，年增 14.3%，毛利率為 6.06%，較上年下降 1.52 個百分點。兩項業務占比亞迪總收入的比例分別為 76.57% 和 23.30%。

值得注意的是，比亞迪同時宣布 2022 年度利潤分配預案，以約 29.11 億股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 11.42 元（含稅），合計約 33.25 億元。

另外，比亞迪還宣布，決定在境內外債券市場新增發行本金不超過人民幣或等值人民幣 500 億元的境內外債務融資工具。