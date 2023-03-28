微軟併動視暴雪再傳好消息 日本監管機構綠燈放行

日本公正交易委員會（Japan Fair Trade Commission）周二（28 日）表示，不認為微軟對動視暴雪的收購案會扼殺市場競爭，已通知這兩家公司不會對此次併購行為發出禁止令，並且結束對此案審查。該日本監管機構的言論再次掃除微軟收購動視暴雪的障礙。

此前，英國競爭與市場管理局（CMA）上周五（24 日）表示，微軟以 690 億美元收購電玩《決勝時刻》系列製造商動視暴雪的交易不會損害遊戲產業競爭。替微軟帶來好消息，不過 CMA 仍對雲端遊戲的影響存有疑慮。

微軟這起收購案是遊戲產業史上規模最大，目前仍在接受美國與歐洲監管機構審查。微軟的 Xbox 遊戲主機和索尼集團的 PlayStation 5、任天堂的 Switch 三方都在遊戲市場角力，這起收購案勢必會對各方勢力造成影響，因此才備受外界矚目。

然而，微軟的反壟斷風波卻未平。德國反壟斷機構同日表示，已對微軟提起訴訟，已審查這家美國科技巨擘是否對「整個市場競爭具有至關重要的意義」。

德國反壟斷機關聯邦卡特爾局（Bundeskartellamt）負責人 Andreas Mundt 表示，有充分理由調查微軟的情況是否如此，有影響市場競爭的可能。他在聲明中表示：「這樣的發現將使我們能夠在早期階段採取行動，禁止可能的反競爭行為。」

截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤前股價小跌 0.31%，每股暫報 275.53 美元；動視暴雪 (ATVI-US) 盤前上漲 0.19%，每股暫報 84.49 美元。