報告：國際股市Q1跑贏美股 Q2資金恐加速外流

根據研究機構 DataTrek Research 的數據顯示，今年第一季國際股市的表現普遍優於美股，並且與美股脫鉤的程度達到不尋常的水準。

DataTrek 聯合創辦人 Nicholas Colas 在週二 (28 日) 發布的報告中表示，在過去的 50 個交易日中，非美股與美股的脫鉤程度在統計上並不尋常。

Colas 說道：「低於平均水準的相關性和正回報，通常會吸引機構資金流入，因此我們預計第二季開始時，非美股的表現將繼續優於美股。」

FactSet 的數據顯示，追踪美國以外全球股票的 iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX-US) 和專注於歐洲、澳洲和遠東已開發國家市場股票的 iShares MSCI EAFE ETF (EFA-US) 今年迄今上漲了 5.9%，表現皆優於標準普爾 500 指數的 3.4%。

DataTrek 的報告指出，也引用了 MSCI 新興市場指數，顯示過去 50 個交易日中新興市場股票與標準普爾 500 指數的相關性為 0.59，低於 0.76 的長期平均水準。

報告中也指出，隨著第一季接近尾聲，美股市場似乎預期美聯準會 (Fed) 即將結束為應對高通膨而施行的升息措施。Colas 指出，隨著美國 2 年期公債殖利率下跌，顯示市場再度預期 Fed 已停止升息。不過，市場在過去 15 個月裡已經 2 度判斷錯誤。

報告中表示，華爾街分析師預計，第一季將是標準普爾 500 指數在 2023 年的低點。

摩根士丹利美股策略師 Mike Wilson 日前在報告中表示，銀行業的動盪使得美股的盈利指引「看起來過高」，未來可能會有大幅下跌的風險。