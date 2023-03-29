投資人焦點轉回Fed升息前景 科技股回落

近期銀行業危機有所緩解，投資人對金融危機的預期削弱，並將注意力轉回到聯準會 (Fed) 是否將進一步升息。美公債殖利率 28 日連兩日走升，拖累科技股下滑。

許多投資者在本月初推測，矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 等銀行倒閉，將考驗 Fed 抗擊通膨的決心。不過，在美政府即大型銀行聯手救市下，銀行業危機暫時緩解，投資人也重新押注利率可能會進一步上升並保持在高點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌 52.76 點，或 0.4%，至 11716.08 點。 標準普爾 500 指數下跌 6.26 點或 0.2% 至 3971.27，道瓊工業平均指數下跌 37.83 點或 0.1% 至 32394.25。

花旗首席美國經濟學家 Andrew Hollenhorst 表示，人們正在觀望銀行業是否還會有新的發展，沒有消息就是好消息。但如果對金融穩定的擔憂有所緩解，人們的注意力就會重新轉回通膨。

DataTrek Research 分析師 Nicholas Colas 日前就表示，那斯達克指數在僅 50 個交易日中，績效表現就優於標普達 9.5 個百分點，從歷史統計數據來看，非常不尋常。「歷史強烈表明，現在是減持那斯達克指數 / 美國大型科技股的時候了。」

Russell Investments 北美首席投資策略師 Paul Eitelman 說，這是個艱困的環境，因為銀行業正在承受壓力，市場波動性很高。經濟衰退的風險仍然很高，股市前景若要變得樂觀，需要通膨明顯降溫，薪資成長進一步放緩。

哈佛大學經濟學教授 Karen Dynan 認為，Fed 將再升息幾次，升息幅度為 25 個基點。此外，未來 2 年通膨率將會下降，但仍將高於 Fed 設定的 2% 目標。