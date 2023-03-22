美銀調查：銀行業危機成最大風險 美股市場情緒跌至20年來新低

在銀行業危機爆發後，美股投資人的注意力開始由高通膨問題轉向系統性信用風險事件。美國銀行 (Bank of America) 最新的調查顯示，基金經理人如今最擔憂的風險，就是銀行業危機，並且投資人情緒已經跌至近 20 年來低點。

根據美銀在 3 月 10 日至 16 日針對 212 名基金經理人的調查，如今受訪者最擔憂的「尾部風險」，已經不是高通膨和鷹派的聯準會 (Fed)，而是由美國矽谷銀行 (SVB) 所引發的一系列銀行業危機。

報告中顯示，有 31% 的受訪者認為系統性信用是市場面臨的最大尾部風險，其次 25% 的人認為僵固性通膨是最大的風險。

美國銀行投資策略師 Michael Hartnett 在報告中表示，矽谷銀行、Signature Bank、瑞士信貸垮台以及第一共和國銀行岌岌可危等事件，引發了一波悲觀情緒。

「如今投資人悲觀情緒接近過去 20 年的低點。有受訪者表示，在近幾天拋售了銀行股，並增加了現金配置。」Hartnett 說。

Hartnett 也認為，若標普 500 指數落至 3,800 點，將成為階段性的底部，他建議投資人在該指數升觸及 4,100 至 4,200 點前，放棄任何反彈機會。

此外，市場對經濟衰退的擔憂比上個月更加強烈。調查中 42% 的基金經理預期，未來 12 個月美國經濟將陷入衰退。

另外，調查中也發現，基金經理人對歐股的看漲程度高於美股，多數受訪者認為應做多歐股、做多美元和做多中國股票。