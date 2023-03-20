小摩：瑞銀收購瑞信有望阻止股市拋售 預期Fed在9月降息

摩根大通 (JPMorgan) 固定收益部門投資長 Bob Michele 表示，他認為在瑞銀集團同意以 30 億瑞郎 (32.5 億美元) 收購瑞士信貸集團後，將足以使歐洲銀行股在本週避免更大範圍的拋售。同時，他也預計美聯準會 (Fed) 將在今年 9 月降息。

Michele 說道：「我認為歐洲、瑞士和美國監管機構的應對速度是前所未見的，減少了大量的繁文縟節，並阻止了事態的蔓延。」

瑞銀以全股票形式收購瑞士信貸，其中包括廣泛的政府擔保和流動性規定。瑞銀聲明將以每股 0.76 瑞郎的價格收購瑞信，瑞信股東將以 22.48 股瑞信股票換取 1 股瑞銀股票，瑞信和瑞銀的合併預計於 2023 年底完成。

Michele 也說，美聯準會 (Fed) 的量化緊縮的效力將從現在開始發揮作用，並補充說他更加確信美國經濟正在走向衰退。「這只是個開始。可以確定的是，經濟成長將會放緩，肯定會降低通膨壓力。Fed 在週三可能不用升息。市場將會陷入信貸緊縮。」Michele 說。

Michele 也表示，他預計 Fed 將在 9 月降息，並重申了先前的評估，即美國公債殖利率曲線將在夏季跌至 3% 的低位。

全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 則是預估 Fed 可能將在一年內降息並實行寬鬆政策 (QE)。他認為，認為，目前就是進入緊縮的轉捩點，當局要放寬政策還為時尚早，但取捨變得更加艱難。

野村證券 (Nomura) 上周率先預計 Fed 將在 3 月降息 1 碼，停止量化緊縮。該機構認為，標準普爾 500 指數的拋售表明聯準會需要採取更多措施來恢復對銀行體系的信心。