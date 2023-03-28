〈陸港盤後〉市場持續評估歐美銀行業風暴 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周二（28 日）收盤同步走低，滬指跌 0.19%，投資人持續評估歐美銀行業風暴的衝擊，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，未來幾個月美國經濟將陷入衰退，迫使聯準會（Fed）「採取大動作」應對。

滬指周二收盤跌 0.19% 報 3,245.38 點，深成指跌 0.72% 報 11,564.45 點，創業板指跌 1.2% 報 2,369.17 點；兩市成交額合計人民幣 1.0042 兆元，連續第四天破兆，「北向資金」淨買入 3.54 億元。

石油類股強勢拉升，釀酒、零售、醫藥、食品飲料等族群齊揚；半導體、晶片、有色、地產、券商、煤炭、保險等類股走低，人工智慧（AI）概念股回落。

香港恒生指數周二收盤漲 1.11%，恒生科技指數漲 0.94%。

矽谷銀行（SVB）被收購提振銀行股，投資人對銀行業動盪的疑慮降溫，帶動美股道瓊工業指數周一收盤漲 0.6%。

儘管如此，依據美國銀行與高盛的分析，地區銀行承擔美國多達 68% 至 80% 的商業地產貸款業務。一旦中小銀行被迫提高流動性儲備而收緊貸款，商業地產將面對信貸緊縮衝擊，可能會成為繼銀行業之後出現爆雷的行業。

岡拉克接受財經網站 CNBC 訪問時則說：「經濟面臨的阻力正在增強，我們討論這個問題已經有一段時間，我認為經濟衰退將在幾個月內到來。現在只等失業率上升了。」他預計 Fed 今年會降息「兩、三次」，整體經濟形勢「明顯疲軟」。