〈美股盤後〉銀行、能源股火力全開 道瓊收紅近200點

美國第一公民銀行 (First Citizens BancShares) 同意收購矽谷銀行 (SVB) ，有助於銀行體系恢復穩定，美股週一 (27 日) 走高，能源與金融股漲勢猛烈，2 年期美債殖利率攀升逾 4%，儘管大型科技股抑制大盤漲幅。

四大指數收盤漲跌互見，道瓊指數收紅近 200 點，標準普爾 500 指數小漲 0.16%，那斯達克綜合指數收低 0.47%，與費城半導體指數挫黑 1.21%。第一共和銀行暴衝逾 11%。

政經方面，銀行股多項利多消息環繞，矽谷銀行週一被正式收購，第一公民銀行將從聯邦存款保險公司 (FDIC) 收購矽谷銀行存款和貸款，以及其他特定資產。

美國政府正考慮擴大對銀行的緊急貸款計畫，同時美國小型銀行的存款流向摩根大通和富國銀行等行業巨頭的勢頭已有所放緩。

美國參議院金融委員會週二將針對銀行倒閉問題舉行聽證會，聯準會金融監管副主席巴爾 (Michael Barr) 週一發布證詞提到，矽谷銀行倒閉是管理不善的教科書案例。該銀行長期沒能解決存在的問題，而具有諷刺意味的是，它最終為強化資產負債表所採取的行動，卻引發擠兌潮，導致該銀行快速倒閉。

瑞士金融市場監管局 (FINMA) 表示，該機構正在考慮在瑞銀集團收購瑞信後，是否對瑞信管理層進行處分。

國際油價飆高推動能源股走強。國際商會 (ICC) 最新裁定，導致伊拉克被迫停止半自治的庫爾德地區部分原油出口，加上中國經濟反彈的樂觀情緒，預料帶動石油需求上升。

美國監管機構對幣圈示警。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週一提告全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 及其執行長趙長鵬，CFTC 指控幣安和趙長鵬明知故犯，向美國交易員提供未經註冊的期貨和期權合約。

世界銀行週一警示，全球經濟可能正在醞釀失落的十年，但激勵工作、提高生產率和加速投資等政策，可以扭轉此趨勢。

俄烏戰爭升級，俄羅斯宣布在白俄羅斯部署核武，歐盟提醒白俄，一旦接受俄國的戰術核武將會被擴大制裁。

美股週一 (27 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，能源 (+2.10%)、金融 (+1.32%) 和工業 (+0.82%) 板塊領漲，通訊服務、資訊科技和房地產板塊收低。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全倒。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.092%；Meta (META-US) 下跌 1.54%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.23%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.83%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.49%。

道瓊成分股以 IBM 領漲。IBM (IBM-US) 上漲 3.21%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.87%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.09%；Nike (NKE-US) 下跌 2.4%。

費半成分股普遍收黑。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.93%；AMD (AMD-US) 下跌 1.37%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.55%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.37%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.93%；美光 (MU-US) 下跌 2.24%。

台股 ADR 僅聯電收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.30%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.31%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.35%。

企業新聞

外傳美國當局正考慮擴大聯準會現有緊急放款機制的規模，這有望穩固矽谷銀行資產負債表，第一共和銀行 (FRC-US) 週一飆漲 11.99% 至每股 13.82 美元，帶動區域銀行股普遍上漲。

蘋果近日低調收購 WaveOne，該公司正在開發人工智慧演算法，用於影音壓縮。蘋果 (AAPL-US) 週一隨大盤下滑 1.23% 至每股 158.28 美元。

美國媒體巨頭 「華特迪士尼」 (Walt Disney) 啟動 7000 人的裁員計畫，將於本週展開三輪裁員中的第一輪，迪士尼預測將節省 55 億美元的成本，並使虧損的串流媒體業務盈利，迪士尼 (DIS-US) 攀高 1.64% 至每股 95.62 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 0.74% 至每股 191.81 美元。巴克萊銀行分析師 Dan Levy 看多特斯拉，預計特斯拉第一季交車約 42.5 萬輛汽車，超過市場普遍預期的 42 萬輛，Levy 還預計，特斯拉將持續降低其電動汽車的價格，推動產能和銷售齊升的前景。

華爾街分析

Quant Insight 分析主管 Huw Roberts 稱：「人們知道基本面前景不佳，但許多人做空或做多現金，抑或是僅普遍遠離美股，解決這場拉鋸戰的最明顯的催化劑，將是信貸緊縮方面的新發展。 」

Invesco 全球市場策略師 Brian Levitt 指出：「擴大聯準會設立的流動性便利機制，大大緩解之前對一系列銀行可能發生擠兌的擔憂。 」

Integrity Asset Management 投資組合經理 Joe Gilbert 表示：「市場在銀行股和科技股之間左右搖擺，隨著銀行股反彈，大量資金從過去兩週支撐市場的科技股撤出，現在市場暗潮洶湧，美債殖利率攀升給科技股潑了一盆冷水。 」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主