美財政部：FSOC同意美銀行系統仍然穩健且有彈性

美國財政部長葉倫週五 (24 日) 緊急召開金融穩定監督委員會 (FSOC) 會議，會後聲明指出，與會者一致同意，雖然一些銀行面臨壓力，但整體金融體系仍然健全，試圖安撫因近期銀行倒閉而感到不安的儲戶和投資人。



葉倫週五與緊急召開 FSOC 會議，該委員會包含聯準會主席鮑爾和聯邦存款保險公司 (FDIC) 的人員。

FSOC 會後聲明指出，由多個監管機構組成的 FSOC 在週五會議上同意，儘管一些金融機構面臨壓力，但美國銀行體系仍然穩健且有彈性。

葉倫緊急召開 FSOC 會議，試圖安撫因近期銀行倒閉而感到不安的儲戶和投資人 (圖片：AFP)

該聲明透露，與會者週五討論銀行業的現況，聽取紐約聯邦準備銀行人員關於市場發展的簡報，還討論監控金融形勢的多種方式。

葉倫與聯準會正在努力避免市場擔憂。聯準會週五公布的數據顯示，截至 3 月 15 日當週，美國銀行存款減少 984 億美元至 17.5 兆美元，降幅創下近一年來最大。

這次會議令「銀行存款提供全面保險」預期落空，許多投資人原先猜測，這場會議可能承諾將為今年倒閉的任何銀行中未投保的存款提供全面保障。

拜登週五首次就區域性銀行危機表態 (圖片：AFP)

美國總統拜登週五首次就區域性銀行危機表態。拜登指出，在矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 倒閉後，他理解市場和廣大公眾可能需要一些時間才能安心，但他預計未來不會出現任何重大危機。

拜登保證：「美國人存款是安全的，美國財政部和其他機構已採取行動，25 萬美元的存款保險上限提供全面保險。美國銀行業情況非常好，歐洲正在發生的事情並不是美國正在發生的事情的直接後果。」

拜登補充道：「如果出現更多不穩定因素，FDIC 和其他機構可以使用工具來保障超過 25 萬美元的存款，就像他們對矽谷銀行和 Signature Bank 所做的那樣。」