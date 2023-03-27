投資人評估銀行業最新進展 美債殖利率明顯反彈

美國國債殖利率周一 (27 日) 攀升，因投資人評估銀行業的最新變化，對其未來的擔憂略有緩解。

美東時間清晨 5:54，10 年期美國國債殖利率上漲 7.1 個基點至 3.449%。2 年期國債殖利率上漲 14 個基點至 3.917%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人評估了銀行業的新發展。周一稍早時，美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 宣布 First Citizens Bank & Trust Co 將收購現已倒閉的矽谷銀行 (SVB) 持有的存款和貸款。

First Citizens Bank 將以 165 億美元的折扣價買下價值約 720 億美元的 SVB 資產，而根據 FDIC 的聲明，預計 SVB 持有的價值約 900 億美元資產將「由 FDIC 處置」。

與此同時，德意志銀行股價似乎已從周五 (24 日) 的拋售中恢復過來，這是由於其信用違約掉期 (CDS) 大幅上漲而導致的，並且在周一盤前交易中上漲。

最近幾周，對區域和全球銀行的擔憂迅速蔓延，因為投資人擔心 SVB 的倒閉和瑞士信貸被瑞銀收購是否代表危機在整個行業蔓延。

Fed 主席鮑爾上周在 Fed 升息 25 個基點後表示，動盪也對 Fed 的最新政策決定產生影響。它還暗示可能會暫停升息。

聖路易 Fed 總裁布拉德上周五表示，Fed 需要在限制金融體系壓力的政策決定與緩解通膨之間取得平衡，並表示進一步升息仍然是一個選擇。

Fed 理事傑佛森周一將發表講話。