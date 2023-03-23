富國：Fed決策後 最大經濟風險是金融不穩定

聯準會宣布升息 1 碼後，富國銀行週三 (22 日) 將「金融不穩定」而非「通膨」列為未來三個月最大的經濟風險。

聯準會研判銀行業健康且有韌性，週三將聯邦資金利率調升 1 碼至 4.75% 至 5% 區間，展現力抗通膨決心，同時預測終點利率為 5.1%。聯準會主席鮑爾還澆熄今年降息希望，強調這不是聯準會的基本預期。

富國銀行宏觀戰略主管 Michael Schumacher 週三受訪時表示，「金融不穩定」被富國列為未來三個月最大的經濟風險。

富國：Fed 決策後最大經濟風險是金融不穩定 (圖片：AFP)

Schumacher 警告，聯準會並沒有真正充分相信收緊信貸意味著，經濟會以相當快的方式走弱的觀點，估計需要一兩個月的時間才能弄清楚信貸狀況。

Schumacher 稱，現在很難說聯準會緊縮的力道是否足夠或太多，這就是為什麼無論是股市還是債市走勢皆如此反覆，人們正試圖消化這一點。

由於鮑爾強調今年不會降息，加上美國財政府葉倫稱，暫時無意擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和保險額度。美股週三震盪收黑，道瓊收盤暴跌逾 500 點，美元指數走弱，金價下滑，十年期美債殖利率下探，暫報 3.451%。

Schumacher 研判，只要金融業能夠避免再次倒閉潮，聯準會將在更長時間內將利率維持高位，因為如同鮑爾所說，通膨仍然過高。

Schumacher 透露：「富國告訴客戶聯準會在今年剩餘時間可能會再升息一次，如果不止於此，我們會感到震驚。」