葉倫表示不考慮全面擔保存款 布蘭納德會銀行界討論援助計畫

美國財長葉倫周三 (22 日) 向國會議員表示，不考慮全面擔保存款，打破由政府出手解決擠兌危機的希望，區域銀行股大跌。另一方面，剛升任拜登政府首席經濟顧問的布蘭納德 (Lael Brinard)，傳出同日與摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 等銀行業高層會晤，討論緩解銀行業風暴。

葉倫出席參議院籌款委員會的聽證會時表示，若沒有獲得國會同意，她不考慮、也不會討論為美國銀行業存款提供「一籃子保障」，等於打消由政府擔保所有未投保存款、阻止進一步擠兌問題的可能性。

處境艱困的第一共和銀行 (First Republic)(FRC-US) 周三應聲暴跌 15.5%，KBW 區域銀行指數和標普銀行股指數雙雙下跌。

之前已有一些銀行業組織敦促拜登政府和聯邦存款保險公司 (FDIC) 暫時擔保美國所有銀行存款，幫助緩解矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 倒閉後引發的信心危機。路透周二報導，白宮官員正商議在沒有國會同意的情況下，把 FDIC 目前提供的 25 萬美元存款保險額度上限提高。

葉倫周三表示，她認為提高存款保險額度是值得國會思考的事，但拒絕說明她認為哪些改變是合理的。

而當被問到銀行存款保險是否需要國會批准，她回答不考慮這種做法，正按照個別情況 (case-by-case) 審視銀行業風險。

然而，葉倫這番話和鮑爾稍早的信心喊話有一些矛盾之處，讓投資人感到困惑。

鮑爾在周三決策會後記者會一開場表示，美國的銀行體系健全，決策官員準備好「在必要時動用可用所有工具」，以保持體系穩定。

而當被問到這是否代表存款保險適用於所有存款，鮑爾不願進一步多談，僅再次強調手上擁有工具可以保護存戶。

布蘭納德和銀行業高層共商

另一方面，知情人士透露，布蘭納德周三現身金融服務論壇，與戴蒙等銀行業高層討論如何支持處境艱困的區域銀行，顯示政府官員和金融業主管正在尋找緩解危機的方法。

布蘭納德升任白宮首席經濟顧問以來，馬不停蹄開會。(圖: AFP)

根據消息來源說，原為 Fed 副主席的布蘭納德，自成為美國國家經濟委員會 (NEC) 主任以來，已和企業團體、勞工組織、學術圈舉行一連串開會。

不過白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 僅低調表示這是私下對話，不願進一步說明。

出於這場論壇的銀行業主管，預料將討論如何援助第一共和以及其他區域銀行。