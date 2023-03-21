鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為24元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.34元下修至1.33元，其中最高估值1.69元，最低估值1.16元，預估目標價為24元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.69
|1.83
|1.86
|最低值
|1.16
|1.29
|1.86
|平均值
|1.38
|1.61
|1.86
|中位數
|1.33
|1.63
|1.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|65,777,270
|69,973,060
|74,077,570
|最低值
|55,610,000
|61,614,390
|74,077,570
|平均值
|60,406,920
|66,009,840
|74,077,570
|中位數
|60,468,620
|66,030,740
|74,077,570
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.1
|1.54
|1.43
|1.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2884/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。