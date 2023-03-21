鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為24元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.34元下修至1.33元，其中最高估值1.69元，最低估值1.16元，預估目標價為24元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 1.69 1.83 1.86
最低值 1.16 1.29 1.86
平均值 1.38 1.61 1.86
中位數 1.33 1.63 1.86

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 65,777,270 69,973,060 74,077,570
最低值 55,610,000 61,614,390 74,077,570
平均值 60,406,920 66,009,840 74,077,570
中位數 60,468,620 66,030,740 74,077,570

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.1 1.54 1.43 1.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		 54,805,919 57,897,440 56,249,044 54,522,618

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2884/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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  • 10%

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